Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı ocak-nisan dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.

Türkiye'de toplam otomotiv üretimi bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 563 bin 695 adet oldu. Bu yılın dört ayında otomobil üretimi ise 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 6 oranında azalarak 375 bin 957 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 582 bin 77 adet oldu.

Ticari araç grubunda, bu yılın ilk dört ayında üretim yüzde 10 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 8, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 33 seviyesinde gerçekleşti.





İhracat

Bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2, otomobil ihracatı ise yüzde 7 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 461 bin 495 adet, otomobil ihracatı ise 315 bin 225 adet olarak gerçekleşti.

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 20 artarken, avro bazında ise yüzde 4 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 11,344 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 artarak 4,537 milyar dolar oldu.

Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 3,690 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.





Pazar

Bu yılın ilk dört ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine paralel seviyede, 236 bin 804 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 2 oranında artarak 177 bin 418 adete ulaştı.

2018 yılının ocak-nisan döneminde, 2017 yılı Ocak-Nisan dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 29 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti.

Bu yılın ilk dört ayında otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti. 2018 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi olduğu görüldü.

2018 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 2, yerli otomobil satışları yüzde 11 oranında arttı, ithal otomobil satışları ise yüzde 2 oranında azaldı.