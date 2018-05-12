Otomotiv Sanayii Derneği (OSD), 2018 yılı ocak-nisan dönemine ait üretim, ihracat adetleri ile pazar verilerini açıkladı.
Türkiye'de toplam otomotiv üretimi bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 2 azalarak 563 bin 695 adet oldu. Bu yılın dört ayında otomobil üretimi ise 2017 yılının aynı dönemine göre yüzde 6 oranında azalarak 375 bin 957 adet düzeyinde gerçekleşti. Aynı dönemde traktör üretimi ile birlikte toplam üretim 582 bin 77 adet oldu.
Ticari araç grubunda, bu yılın ilk dört ayında üretim yüzde 10 artarken, hafif ticari araç grubunda yüzde 8, ağır ticari araç grubunda ise yüzde 33 seviyesinde gerçekleşti.
İhracat
Bu yılın ocak-nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı adet bazında yüzde 2, otomobil ihracatı ise yüzde 7 azaldı. Bu dönemde, toplam ihracat 461 bin 495 adet, otomobil ihracatı ise 315 bin 225 adet olarak gerçekleşti.
2018 yılı Ocak-Nisan döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre, toplam otomotiv ihracatı paritedeki değişim sebebiyle dolar bazında yüzde 20 artarken, avro bazında ise yüzde 4 arttı. Bu dönemde toplam otomotiv ihracatı 11,344 milyar dolar olarak gerçekleşirken, otomobil ihracatı yüzde 14 artarak 4,537 milyar dolar oldu.
Avro bazında otomobil ihracatı ise yüzde 1 azalarak 3,690 milyar avro seviyesinde gerçekleşti.
Pazar
Bu yılın ilk dört ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine paralel seviyede, 236 bin 804 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 2 oranında artarak 177 bin 418 adete ulaştı.
2018 yılının ocak-nisan döneminde, 2017 yılı Ocak-Nisan dönemine göre ticari araç pazarı yüzde 7 ve hafif ticari araç pazarı yüzde 10 oranında azalırken, ağır ticari araç grubunda ise pazar yüzde 29 arttı. Ağır ticari araç grubundaki bu artış baz etkisi kaynaklı olup, pazar daralması son 3 yılda yüzde 51 seviyesinde gerçekleşti.
Bu yılın ilk dört ayında otomobil pazarında ithalatın payı yüzde 67 olarak gerçekleşti. 2018 yılı otomobil pazarında yerli üretim payının artışının temelinde, son dönemde devreye giren otomobil projelerinin önemli etkisi olduğu görüldü.
2018 yılı Ocak-Nisan döneminde geçen yılın aynı dönemine göre toplam otomobil satışları yüzde 2, yerli otomobil satışları yüzde 11 oranında arttı, ithal otomobil satışları ise yüzde 2 oranında azaldı.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.
Değerli okurumuz,
Farkında olarak veya olmayarak Adblocker (Reklam Engelleyici) kullanarak sitemizi ziyaret etmektesiniz. Habertürk olarak size en hızlı, en doğru ve en tarafsız haberleri sunmak için büyük bir ekiple çalışıyor ve yılda yüz binlerce haber üretip beğeninize sunuyoruz. Bizim de bu kapsamda maliyetlerimizi karşılayabildiğimiz tek gelir kalemimiz, internet reklamları.
Elimizden geldiğince bu reklamların sizi rahatsız etmemesi için azami özen göstermeye çalışıyoruz.
Bu kapsamda AdBlock (Reklam Engelleme) aracınızda haberturk.com alan adını beyaz listeye almanızı, veya bu alan adında engelleyiciyi kapatmanızı ve tüm internet sektörünün sağlıklı gelişimi için Adblock aracınızı kaldırmanızı rica ediyoruz.
Bunun karşılığında gösterdiğimiz reklamları okuma deneyiminizi rahatsız etmeyecek şekilde azaltacağımıza söz veriyoruz.