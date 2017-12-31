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2018 burç yorumları! Yeni yıla özel burç yorumları

31.12.2017 - 12:34 | Güncelleme:

Gazete Habertürk astroloji yazarı Hande Kazanova 2018 yılında burçları nelerin beklediğini yazdı

  • 1 2018 burç yorumları! Yeni yıla özel burç yorumları
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    2017 bitiyor, 2018’in gelmesine sayılı günler var. Peki yeni yılda burcunuzu neler bekliyor? Koç burcuyla başlıyoruz. Koç’lar 2018’de iş temalarına odaklanacak. Bu dönemde disiplinli, istikrarlı ve kararlı bilgilerle ilerlerseniz, gerçek başarılara ulaşabilirsiniz. Parasal konularda şans sizden yana!

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  • 2 2018 burç yorumları! Yeni yıla özel burç yorumları
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    İŞ/PARA/KARİYER

    17 Ocak’ta gerçekleşecek yeniay zamanı yeni girişimler ve iş fırsatları için adımlar atmayı unutmayın. Bu döngüde atacağınız adımlar kalıcı olabilir. 15 Şubat’ta oluşacak parçalı Güneş tutulmasıyla, işten elde edilen gelirlerinizde hızlı ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.

  • 3 2018 burç yorumları! Yeni yıla özel burç yorumları
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    9 Mart itibarıyla Jüpiter geriliyor. Ortak parasal işleriniz yavaş ilerleyebilir. Bazı engeller ve ertelenmelerle karşılaşabilirsiniz. 31 Mart ve sonrasındaki 3 haftalık dönemde parasal getirileriniz yüksek olabilir. 

  • 4 2018 burç yorumları! Yeni yıla özel burç yorumları
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    Nisan ayı girişimleriniz, önemli adımlarınız konusunda sizi destekleyecek. 16 Nisan’da oluşacak yeniayla beraber planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Önünüzdeki dönemin konularını bu yeniayla beraber başlatacaksınız. Önemli girişimlerinizi bu yeniaya denk getirin.

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  • 5 2018 burç yorumları! Yeni yıla özel burç yorumları
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    15 Mayıs’taki yeniay ise parasal başlangıç ve kararlarınızı uygulamak için biçilmiş kaftan. 28 Haziran’da oluşacak dolunay iş hayatınızda önemli sonuçları karşınıza getirecek. 14 Temmuz’da işinizde kuracağınız güçlü bağlarla kalıcı adımlar atacaksınız. 22 Temmuz’da da iş hayatınızda şansınız yüksek olacak.

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