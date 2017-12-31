2018 burç yorumları! Yeni yıla özel burç yorumları
31.12.2017 - 12:34 | Güncelleme:
Gazete Habertürk astroloji yazarı Hande Kazanova 2018 yılında burçları nelerin beklediğini yazdı
1
1|233
2017 bitiyor, 2018’in gelmesine sayılı günler var. Peki yeni yılda burcunuzu neler bekliyor? Koç burcuyla başlıyoruz. Koç’lar 2018’de iş temalarına odaklanacak. Bu dönemde disiplinli, istikrarlı ve kararlı bilgilerle ilerlerseniz, gerçek başarılara ulaşabilirsiniz. Parasal konularda şans sizden yana!
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2
2|233
İŞ/PARA/KARİYER
17 Ocak’ta gerçekleşecek yeniay zamanı yeni girişimler ve iş fırsatları için adımlar atmayı unutmayın. Bu döngüde atacağınız adımlar kalıcı olabilir. 15 Şubat’ta oluşacak parçalı Güneş tutulmasıyla, işten elde edilen gelirlerinizde hızlı ve beklenmedik gelişmeler yaşanabilir.
3
3|233
9 Mart itibarıyla Jüpiter geriliyor. Ortak parasal işleriniz yavaş ilerleyebilir. Bazı engeller ve ertelenmelerle karşılaşabilirsiniz. 31 Mart ve sonrasındaki 3 haftalık dönemde parasal getirileriniz yüksek olabilir.
4
4|233
Nisan ayı girişimleriniz, önemli adımlarınız konusunda sizi destekleyecek. 16 Nisan’da oluşacak yeniayla beraber planlarınızı uygulamaya başlayabilirsiniz. Önünüzdeki dönemin konularını bu yeniayla beraber başlatacaksınız. Önemli girişimlerinizi bu yeniaya denk getirin.
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5
5|233
15 Mayıs’taki yeniay ise parasal başlangıç ve kararlarınızı uygulamak için biçilmiş kaftan. 28 Haziran’da oluşacak dolunay iş hayatınızda önemli sonuçları karşınıza getirecek. 14 Temmuz’da işinizde kuracağınız güçlü bağlarla kalıcı adımlar atacaksınız. 22 Temmuz’da da iş hayatınızda şansınız yüksek olacak.
6
6|233
9 Eylül’de oluşacak yeniay, iş ve hizmet hayatınızdaki kararları uygulayabileceğiniz bir yeniay. 6 Ekim’de Venüs’ün gerilemesi ortak parasal işlerinizde sıkıntıları karşınıza getirebilir. 24 Ekim’de gerçekleşecek dolunayda sevdiğiniz insanla ve ortağınızla parasal konularda ters düşmeyin.
7
7|233
8 Kasım’dan sonra Jüpiter, Yay burcuna geçecek ve 1 yıl boyunca seyahat, yabancılarla yapılacak olan işler, medya, ticaret, hukuk alanlarınızda size göz kırpacak. Bu alanlarda şanslı bir dönem başlıyor. 13 Aralık ve sonrasında önemli iş görüşmeleri ve fırsatları karşınıza gelecek.
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8
8|233
AŞK / EVLİLİK / İLİŞKİLER
Kalbiniz boşsa 31 Ocak’taki Ay tutulması ve 11 Ağustos’taki Güneş tutulmasıyla aşkı bulabilir veya var olan ilişkilerinizde önemli kararlar alabilirsiniz. 15 Şubat’ta oluşan parçalı güneş tutulmasıyla beraber çevreniz değişebilir.
9
9|233
31 Mart’ta Terazi burcunda oluşacak dolunayda ikili ilişkilerinizde önemli kararlar almaya yatkın olacaksınız. 19 Mayıs’tan sonra aile ilişkilerinizi kuvvetlendireceksiniz. 13 Haziran’dan sonra aşk hayatınıza kalbinizi açabilirsiniz. Flörtler, partiler, kutlamalar, spor aktiviteleri kendinizi iyi hissedeceğiniz alanlar olacak. Tatiliniz temmuz ayına denk gelirse oldukça keyifli geçecek.
10
10|233
13 Temmuz’da oluşan parçalı Güneş tutulması, ev değişimi gibi durumlar yaratabilir. 7 Ağustos itibarıyla sevdiğiniz insanla olan ilişkilerinizi güzelleştirebilirsiniz. 11 Ağustos’taki parçalı Güneş tutulması aşk hayatınızda yeni ve hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir.
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11
11|233
25 Eylül’deki dolunay döneminde partneriniz veya ortağınızla anlaşmak kolay olmayacak. 11-12- 24 Ekim’e dikkat edin. 31 Ekim’den sonra Venüs özel hayatınızda gerilemeye devam edecek. Eski ilişkiler çözüme kavuşmak üzere karşınıza gelebilir. Böyle bir durumu yeniden ilişkiye dönmek fikriyle değil, yapılan yanlışları çözmek niyetiyle kullanın.
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12|233
SAĞLIK
Merkür gerilemelerinde sağlık sorunları ortaya çıkabilir. Mart sonu doğumlu bir Koç’sanız yılın ilk aylarından itibaren Satürn’den alacağınız ters açılarla, sağlığınıza ekstra dikkat etmelisiniz. 18 Şubat’tan sonra mide ve bağırsak sıkıntıları sizi zorlayabilir. Bağışıklığınızı sağlam tutun ve vitamin takviyelerinizi ihmal etmeyin.
13
13|233
2 Mart’ta oluşacak dolunay, sağlığınızı ve günlük beslenme alışkanlıklarınızı tetikleyebilir. Günlük iş hayatınızın akışındaki değişimler sizi ruhen zorlayabilir. Uykusuzluk, tedirginlik ve endişelerden uzak durmalısınız.
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14|233
23 Mart’ta Merkür gerilemesiyle beraber sağlığınıza özen göstermeniz gereken bir döneme gireceksiniz. Eski hastalıklar nüksedebilir. Merkür, sağlık alanınızın yöneticisi olduğundan kendinizi çok fazla zorlamayın. 9 Eylül’de oluşan yeniay sağlığınızla ilgili konularda önemli girişimlerinizi ve adımlarınızı destekliyor. Beslenme şekliniz ve diyetinizle ilgili konularda bu yeniayı kullanmalısınız.
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15|233
EĞİTİM
26 Ocak itibarıyla kendinizi eğitim konularına vereceksiniz. Yüksek eğitim alıyorsanız akademik alandaki mücadeleleriniz artabilir. Sabırla ilerlemeyi unutmamalısınız. 24 Nisan’dan sonra eğitim hayatınızın üzerinize eğilebilir, bu alandaki ilişkilerinizi kuvvetlendirebilirsiniz.
16
16|233
29 Mayıs’ta oluşan dolunayda eğitimsel konularda bazı dalgalanmalar, iniş çıkışlar yaşayabilirsiniz. Eğitime dayalı konularda kararlarınızı 13 Haziran’daki yeniaydan sonra uygulamaya özen göstermelisiniz. 31 Ekim’den sonra akademik konuların ve eğitim hayatınızın üzerine eğilebilirsiniz. Bazı zorlanmalarınız olsa bile 2 hafta boyunca öğrenmekten mutluluk duyabilirsiniz.
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17|233
8 Kasım’dan sonra Jüpiter, eğitim alanlarınıza geçecek. 1 yıl boyunca yurtdışı bağlantılı eğitim ve akademik hayatınızda istediğiniz sonuçları elde edebilir, okul hayatınızda büyük başarılar kazanabilirsiniz.
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18|233
2018'DE BOĞA BURCUNU NELER BEKLİYOR?
2018 Boğaların yılı olacak! Jüpiter’den alacağınız etkilerle ilişkiler tarafında ve iş dünyasında fırsatlar sizinle olacak. Bekârsanız bu yıl evliliğe adım atabilir, ilişkinizi bir üst seviyeye taşıyabilirsiniz. Evliyseniz evliliğinizde, ilişkiniz varsa ilişkinizde şans ve fayda sağlayacaksınız. Yine eşinizin hayatında güzel gelişmeler ve şanslar oluşabilir. Taşınmayı ve başka bir yere yerleşmeyi düşünüyorsanız hayat sizi destekleyecek.
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19|233
2018’de Satürn’ün Oğlak burcuna geçmesiyle beraber birkaç yıl boyunca seyahatleriniz veya yolculuklarınız sorumluluk verici ve öğretici olabilir. Yüksek eğitim, din, metafizik, felsefe ve hukuk gerektiren konulara ilginiz artacak. Bir yandan da Satürn’den Güneş’inizin alacağı güzel açılarla attığınız adımların sizi desteklediğini ve geliştirdiğini göreceksiniz.
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20|233
AŞK, EVLİLİK, İLİŞKİLER
Aşk hayatınızda güller açacak
Özel hayatınıza 6 Ekim’den sonra dikkat etmelisiniz. Eski ilişkiler gündeme gelirken var olan ilişkinizde tansiyonlu durumlar ortaya çıkabilir. Evlilik, söz ve nişan işlerinizi 6 Ekim-16 Kasım arasına denk getirmeyin.
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21|233
31 Ocak’ta gerçekleşen Tam Ay Tutulması aile ve yuva alanlarınızı tetikliyor. Ailevi konularda bu tutulmayla beraber beklenmedik olaylar devrede olabilir. 2 Mart’ta oluşan Dolunay aşkı karşınıza getirebilir. Tanışacağınız bir insanla kendinizi aşkın ortasında bulabilirsiniz.
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22|233
EKİM AYINA DİKKAT!
Haziran ayı özel hayatınızda karşılaşacağınız güzel etkilerle başlıyor. Kalbiniz boşsa yakın çevrenizden bir insandan alacağınız teklifi değerlendirebilirsiniz. 10 Temmuz itibarıyla aşka ve keyfe yöneliyorsunuz. Üç hafta boyunca aşk hayatınızda güller açabilir, didiklememek şartıyla.
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23|233
11 Ağustos’ta gerçekleşen Parçalı Güneş Tutulması, aile hayatınızı ve yuvanızı etkileyecek. Bu alanlarda hızlı ve beklenmedik gelişmeler içine girilebilir. 9 Eylül itibarıyla özel ilişkilerinize yoğunlaşacak, sevdiğiniz insanla bağlarınızı kuvvetlendirmek isteyeceksiniz.
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24|233
6 Ekim itibarıyla Venüs gerilemeye başlıyor. Venüs gerilemesi özel hayatınızda birtakım sıkıntı ve sorunları ortaya çıkarabilir. 24 Ekim’de gerçekleşen Dolunay hayatınızı ilgilendirecek önemli konuları karşınıza getirebilir. İlişkinizde olup bitenlere göre karar verebilir, kendinizi hassas oluşumlar içinde bulabilirsiniz. 2 Aralık’ta Venüs’ün özel ilişki alanlarınıza girmesiyle beraber, çok baskıcı ve şüpheci davranmazsanız yaşayacağınız ilişki sorunlarını düzeltebilirsiniz. Birkaç gün dişinizi sıkın, 6 Aralık’ta Merkür düzelecek ve ilişkileriniz adına derin bir oh çekeceksiniz.
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25|233
EĞİTİM
Başarı çok yakınınızda
Eğitim alanlarınız 13 Temmuz’da oluşan Güneş tutulmasıyla daha da önem kazanacak. Yaz aylarından itibaren eğitim hayatınızda özellikle yurtdışı eğitim veya kurslarınızda, seminerlerinizde sorunlara açık olabilirsiniz.
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26|233
Bu sadece yaz dönemini kapsayabilir. Çok çalışarak, uğraşılarınızı artırarak istediğiniz istikrarı ve başarıyı sağlayabilirsiniz. 11 Ocak’ta eğitim ve öğrenme alanlarınız artıyor. Özellikle yüksek eğitime, yurtdışı bağlantılı kurslara, seminerlere daha fazla ilgi duyabilirsiniz. Öğrenmekten keyif alacağınız bir dönem.
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27|233
12 Haziran’dan sonra eğitim ve öğrenim konularına daha fazla vakit ayıracaksınız. 16-21 Haziran’a dikkat etmelisiniz. Eğitim hayatınızda alacağınız bazı sonuçlar canınızı sıkabilir veya siz böyle hissedebilirsiniz.
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28|233
SAĞLIK
Sağlığınıza dikkat edin
Sağlık evinizin yöneticisi Venüs’ün gerilemesi, sağlıkla ilgili sıkıntıları karşınıza getirebilir. 6 Ekim-15 Kasım arasında sağlığınıza gereken özeni göstermelisiniz.
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29|233
20 Mart’tan sonra sağlığınıza dikkat etmeniz gerekebilir. Bağışıklık sisteminizi kuvvetli tutmalı, baş bölgenizi soğuk havalardan ve tehlikeli durumlardan korumalısınız. Ateşli ve enfeksiyonel hastalıklara yakalanma riskiniz, isteksiz ruh haliniz bu dönem sizi zorlayabilir.
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30|233
İŞ-PARA-KARİYER
Bu sene kariyer ve iş hayatınızda sizi daha az tanıyan çevrelerde, etrafınızdaki insanlarla yapacağınız işlerinizde kalıcı sonuçlar yaratabilirsiniz. 26 Haziran’dan sonra önemli girişimlerden uzak durun. Bu dönemde atılacak büyük adımlar fos çıkabilir ve uzun vadede sizi zorlayabilir.
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31|233
Haziran sonundan 27 Ağustos’a kadar işlerinizi rölantiye almalısınız. 15 Şubat’taki Güneş tutulması ve 27 Temmuz’daki Ay tutulması kariyerinizi ve iş hayatınızı şekillendirebilir. 18 Ocak ve sonrasında odak noktanız kariyeriniz olabilir. Kendinizi ortaya koyacağınız üç haftalık bir döngü içine gireceksiniz.
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32|233
15 Şubat’ta oluşan parçalı Güneş tutulması, kariyerinizde güzel ve hızlı açılımları karşınıza getirebilir. 17 Mart’ta oluşan Yeniay, ortamlarınızdaki değişiklikler için sizi destekleyecek. 23 Mart’ta Merkür gerilemeye başlıyor. Para ve aşk alanlarınızı yöneten Merkür gerilemesi bu alanlarda var olan iletişim sıkıntılarını ve problemleri karşınıza getirebilir.
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33|233
Nisan ayında birtakım işlerinizde engeller ve sıkıntılarla karşılaşabilirsiniz. Özellikle uzak yolculuklarda olmanız gerekebilir. 2, 4 ve 5 Nisan bu anlamda dikkat çekiyor. 13 Mayıs itibarıyla fikirlerinizi ve düşüncelerinizi konuşmaktan çekinmeyeceğiniz bir döneme giriş yapacaksınız.
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34|233
İŞ TEKLİFİ ALABİLİRSİNİZ
13 Haziran’da oluşan Yeniay, maddi konularda önemli kararlarınızı destekleyecek. Mal veya mülk almak, yatırım yapmak istiyorsanız bu Yeniay’ı değerlendirin. 27 Temmuz’da oluşan tam Ay tutulması, kariyerinizde önemli konu ve olayları hızlandırabilir. Sizi hırslandıran konular artacak, anlık kararlar almaya yatkın olabilirsiniz.
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35|233
Ağustos başında iş ve kariyer mücadeleleriniz risk almanızı ve düşünmeden hareket etmenizi sağlayabilir. 11, 13, 16 Eylül tarihleri ve iş alanlarınızda şansınız yüksek çalışacak. Karşınıza gelecek olan fırsatları değerlendirmeye çalışın.
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36|233
Ekim ayında iş hayatınız, rutin işleriniz ve özel hayatınız bir koldan ilerleyecek. 31 Ekim’den sonra iş ve hizmet alanlarınızda bazı ilişkilerinizde sorunlara açıksınız. İşyeriniz varsa yeni bir eleman alımı, çıkarımını bu döneme denk getirmeyin.
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37|233
8 Kasım’da Jüpiter, Yay burcuna geçiyor. Ortaklaşa parasal işlerinizde oldukça şanslı olacağınız bir döneme giriş yapacaksınız. Banka, kredi, vergi, miras, eşin parası, ortak para kullanımınız gibi konularda fırsatlar karşınıza gelebilir. 9, 11 ve 15 Kasım’da iş hayatınızda destekleneceksiniz.
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38|233
7 Aralık’ta oluşan Yeniay parasal konularda önemli kararlarınızı uygulamanız adına keyifli olabilir. Bu ay arkadaş ortamlarınızdan iş teklifleri alabilirsiniz ama yanıltıcı etkilere karşı her işinizi sağlama almaya bakın.
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39|233
2018'DE İKİZLER BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Sevgili İkizler burçları, 2018 yılında ortak para alanlarınızda sorumluluklar üstleneceksiniz. Ortaklaşa gelirler, banka, kredi, faiz, vergi, miras alanlarınızda sorumluluklarınız devrede olacak. Bu, hayatınız için de büyük bir dönüşüm içerecek. Yapmanız gereken borç almak, vermek ve başkalarına kefil olmak gibi durumlara girişmemek, riskten kaçınmak ve vergi konularınızı göz ardı etmemek. Çevrenizle anlaşmayı öğrenmeli, işbirliğinden kaçınmamalısınız.
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40|233
2018 yılında yaptıklarınızın karşılığını görecek, ne kadar çalıştıysanız o kadar mahsul alacaksınız. Kendinizi göstermek istiyorsunuz. İş değiştirmek, yeni bir işe başlamak, yeni projelere dahil olmak ve kendinize uygun işi seçmek bu yıl fazlasıyla kolay olacak.
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41|233
AŞK, EVLİLİK, İLİŞKİLER / BİR İLİŞKİYE BAŞLAYABİLİR YA DA EVLENEBİLİRSİNİZ
2 Mart’ta oluşacak dolunay, ev ve aile alanlarınızda duygusal sonuçları karşınıza getirebilir. Önemli bir aile işine odaklanabilirsiniz. 31 Mart’ta oluşacak dolunay, aşkı karşınıza getirebilir. Sosyal çevrelerde vakit geçirmeniz işe yarayabilir, biriyle aşka yelken açabilirsiniz.
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42|233
24 Nisan ve sonrasında geziler, sohbetler, kısa tatiller moralinizi yerine getirebilir. 29 Mayıs’taki dolunay özel ilişkilerinize yoğunlaşmanızı sağlayabilir. Bekârsanız bir ilişkiye adım atabilirsiniz. 26 Haziran’da Mars geriliyor. 13 Ağustos’a kadar arkadaşlarınızla olan bağlantılarınızda da sorunlara açıksınız.
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43|233
10 Temmuz’da Jüpiter’in düzelmesiyle beraber evinize daha fazla vakit harcayabilirsiniz. 26 Temmuz’da Merkür, iletişim evinizde gerileyecek. 3 hafta boyunca yakın çevrenizle olan iletişiminize dikkat edin. 2 Ağustos’ta seyahat halindeyseniz beklenmedik olayların sizi sinirlendirmesine izin vermeyin. Araba kullanırken dikkatli olun, enerjinizi kontrol etmekte zorlanabilirsiniz.
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44|233
7 Ağustos itibarıyla aşk hayatınızda sevginizi göstereceğiniz, dengeyi sağlayacağınız bir döneme gireceksiniz. Partileri, eğlenmeyi sevecek, flörtöz olmaktan mutluluk duyacaksınız. Hayatınızda biri varsa paylaşımlarınız artabilir. Eylül ayında aynı anda birçok konuyla uğraşacaksınız.
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45|233
Hepsinin üstesinden gelebilirsiniz. 22 Eylül’den sonra eğlenceli bir dönem başlıyor, 1 gün sonra Güneş’in de bu alana girmesiyle beraber aşka, keyfe, eğlenceye, sanatsal konulara ve varsa çocuğunuza, daha fazla önem vereceksiniz.
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46|233
10 Ekim’de oluşacak yeniayı, aşk hayatınızda ve çocuğunuzla ilgili konularda adımlar atmak için kullanabilirsiniz. Sanatsal işleriniz için atılımlarınızı başlatabilirsiniz. 31 Ekim’den sonra sevgi konularında sıkıntılara dikkat edin.
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47|233
Kasım ayında karşınıza eski ilişkiniz geldiyse beraber planlar içine girebilirsiniz, 9 Kasım bunun için uygun. 8 Kasım’da Jüpiter, Yay burcuna geçiyor. 1 yıl boyunca özel hayatınızda ve ortaklı işlerinizde güzel fırsatlarınız olacak. Söz, nişan ve evlilik için güzel bir dönem başlıyor.
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48|233
İŞ-PARA-KARİYER / SAĞLAM ADIMLAR ATACAKSINIZ
İŞ hayatınızda sağlam ve istediğiniz türden adımlar atılabilir. Ancak yılın ikinci yarısında dikkatli olmalısınız. 6 Ekim-15 Kasım arasında iş ilişkilerinizde sıkıntılar oluşabilir. 13 Temmuz’daki Güneş tutulmasında elinize bir para geçebilir. Bu parayı kendiniz, borçlarınız ve yatırımlarınız için değerlendirebilirsiniz.
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49|233
3-7-8-9-10 Ocak’ta güzel bir iş fırsatınız olabilir. 31 Ocak’taki tam Ay tutulmasında satış, reklam, tanıtım, pazarlama, teknoloji ve sosyal medya alanlarınızda beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. 11 Şubat ve sonrasındaki 3 haftada kariyerinizde sağlam adımlarla ilerleyebilirsiniz. Zam, terfi veya gelecekle ilgili konuları konuşmak için harekete geçebilirsiniz.
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50|233
Mart ayı işlerinizi düzene sokmak, güzel anlaşmalar yapmak, fırsatların artması anlamında oldukça etkili olacak. 1-2-3 Mart’ı iş görüşmeleriniz açısından es geçmeyin. 17 Mart’ta oluşacak yeniay, başlatmak istediğiniz işler adına sizi destekliyor.
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51|233
16 Mayıs’tan sonra yaklaşık 1.5 ay boyunca enerjinizi dış ortamlara, seyahatlere, yabancılarla yapılacak olan işlere, yurtdışı kontaklarına harcayacaksınız. Hukuki meselelerde mücadeleleriniz artabilir. Enerjinizi iyi kontrol edin. 19 Mayıs itibarıyla para kazanma beceriniz artarken, ailenize ve sevdiklerinize yapacağınız harcamalar da hızlanabilir.
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52|233
YATIRIMLARINIZI PLANLAYIN
12 Haziran ve sonrasında parasal konulardaki görüşmeleriniz hızlanabilir. Yatırımlarınız için planlar yapabilirsiniz. Ticaretle uğraşanlar için kendilerini gösterecekleri bir dönem başlıyor. 13 Haziran’daki yeniay kişisel girişimlerinizi destekleyeecek. Önemli adımlarınızı bu tarih ve sonrasında atabilirsiniz. Beklenmedik yerlerden gelecek olan bir para kazancınız yüzünüzü güldürebilir.
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53|233
26 Temmuz’da Merkür, iletişim evinizde gerileyecek. 3 hafta boyunca önemli işlerden ve başlangıçlardan uzak durun. 11 Ağustos’taki parçalı Güneş tutulmasında, tamamlanması gereken işlerinizi hızlandırın. 26 Ağustos’taki dolunay, kariyerinizde hassas oluşumları karşınıza getirebilir. Toplum önü işlerinizi iyi dengelemelisiniz. 11-12-13-16 Eylül yapılması gereken işlerinizi yola koyduğunuz, karşınıza güzel fırsatların geleceği tarihler.
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54|233
10 Ekim’de Merkür, iş ve hizmet alanlarınıza geçerek yaşadığınız sorunlara çözüm üretmenizi sağlayabilir. Yalnız 11-19 Ekim tarihlerinde sakin davranmak kolay olmayabilir. 16 Kasım’da Venüs gerilemesi sona eriyor. Parasal konulardaki sıkışmalarınız düzelebilir. Bu tarih ve sonrasında kariyer hayatınızda enerjinizi göstermeye başlayacaksınız. Toplumsal konular ve iş hayatınızdaki mücadeleleriniz artabilir.
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55|233
SAĞLIK / KİLO KONTROLÜNÜ İHMAL ETMEYİN
9 Mart ve sonrasındaki birkaç ay boyunca sağlığınızla ilgili konularda bazı sorunlarla karşılaşabilirsiniz. Bu dönemde aldığınız kiloları vermek için harekete geçebilirsiniz. 20 Nisan sonrası sağlığınıza dikkat etmeniz gereken bir dönem olacak. İsteksizliğiniz artabilir. Boğaz, tiroit bezleri ve ses tellerine dikkat edin. Üşütmeye ve nezleye yakalanma olasılığınız yüksek görünüyor.
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56|233
21 Mayıs’tan itibaren sağlığınızda güçleniyorsunuz. 9 Eylül’den sonra yemeğe ve tüketmeye olan ihtiyacınız yüksek olacağından, kilo alımına açık olacaksınız.
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57|233
EĞİTİM / ÖNEMLİ KARARLAR ALINACAK
Bu sene eğitim hayatınız tutulmalarla hareketleniyor. 18 Ocak ve sonrasında yüksek eğitim hayatınızda güzel gelişmeler yaşanabilir. 15 Şubat’ta oluşacak parçalı Güneş tutulması eğitim konularınızı hızlandırabilir.
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58|233
Eğitim hayatınızda beklenmedik gelişmeler yaşayabilirsiniz. 27 Temmuz’da oluşacak Ay tutulması da eğitimsel konuları hızlandıracak. Eğitim hayatınızda alacağınız kararlar ve atacağınız adımlar çok önemli olacak.
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59|233
2018'DE YENGEÇ BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Sevgili Yengeçler, 2018’de aşkı hissedecek, yaşadığınız veya yaşayacağınız aşkların sizi geliştirdiğini göreceksiniz. Aşk, eğlence, yaratıcılık, sanat ve çocuklar konusunda çalışarak, dikkatli davranarak ve düşünerek adım atarak çok güzel fırsatlar yakalayabilirsiniz. Çocuk sahibi olmak istiyorsanız, bu alandaki çalışmalarınızı başlatabilirsiniz. Şans oyunları ve riskli yatırımlardan yana destekleniyorsunuz.
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2018 yılında Satürn’den aldığınız etkilerle evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklı işlerde sorumluluklarınız ve testleriniz başlıyor. Evliyseniz yeni sorumluluklar alabilir, ilişkilerinizin sağlamlığını gözden geçirecek olaylarla karşılaşabilirsiniz. Gerçekte bir ilişkiden neler beklediğiniz, karşılığında ne aldığınız ve verdiğiniz önem kazanacak.
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61|233
20-29 Haziran arasında doğan Yengeçler, bu sene zorlanabilirler. Karşıt açıda bulunan Satürn onların otorite ve erkek figürleriyle, patronlarıyla, eşleriyle, babalarıyla sıkıntılar yaşamasına neden olabilir. Bu tarihler arasında doğduysanız değişimlere açık olmalı ve olumsuzluklar karşısında hemen demoralize olmamalısınız.
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İŞ-PARA-KARİYER
KAZANCINIZ ARTACAK
31 Ocak ve 15 Şubat’taki tutulmaları parasal alanda yaşayacaksınız. 11 Ağustos’ta gerçekleşen Güneş tutulmasıyla elinize bir para geçebilir. Haziran sonu devreye giren Mars gerilemesi ağustos sonuna kadar parasal konularda zorlanmaları karşınıza getirebilir. Önemli girişimlerden kaçının.
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15 Şubat’ta oluşan parçalı Güneş tutulması bir sonraki tutulmaya kadar, partnerinizle ilgili maddi konularda hızlı gelişmeleri karşınıza getirebilir. Bir vergi, kredi, borçla uğraşabilirsiniz. 23 Mart’ta Merkür, iş alanlarınızda geriliyor. 3 hafta boyunca önemli anlaşmalara girmeyin, yeni başlangıçlardan sakının.
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16 Nisan’da oluşan yeniay kariyerinizde, aile düzeninizde yeni olasılıkları ve oluşumları karşınıza getirebilir. 13 Haziran’da para ilişkileriniz önem kazanıyor. Kazançlarınız artabilir. 26 Haziran’da Mars geriliyor. Bu döngüde ağustosun ortalarına kadar önemli bir borcun altına girmeyin. Temmuz ayı sizin ayınız, yeni adımlar ve başlangıçlar hızlı gelişmelerle karşınıza gelecek.
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11 Ağustos’taki parçalı Güneş tutulması, maddi konuları hızlandırıyor. Güzel gelişmeler karşınıza gelebilir. 9 Eylül’de gerçekleşecek yeniayda, girişimlerinizi başlatabilirsiniz. 25 Eylül’deki dolunay, iş hayatınızdaki stresi hızlandırabilir. 8 Kasım’dan sonra Jüpiter, iş alanlarınıza geçiyor. Bu tarih sonrasında 1 yıl boyunca iş alanlarınızda şansınız yüksek olacak. Değişik fırsatlar karşınıza gelebilir. İşyeri sahibiyseniz, işinizin büyüdüğünü görebilirsiniz.
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17 Kasım’da Merkür, yılın son gerilemesine başlıyor. Ay sonuna kadar iş hayatınızda sorunlara açık görünüyorsunuz. 7 Aralık’ta oluşacak yeniay işinizle ilgili konularda yeni kararlarınızı destekliyor. Yanıltıcı etkilere dikkat ederek gelen teklifleri bu tarih ve sonrasında değerlendirmeye alabilirsiniz.
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AŞK-EVLİLİK-İLİŞKİLER
SOSYAL ÇEVRENİZ RENKLENECEK
7 Ocak romantik açılımlar, sportif aktiviteler ve yaratıcı işler açısından şanslı bir gün olacak.
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8-9-10 Ocak’ta özel hayatınızda mutluluğu tadabilir, fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Çocukla ilgili adımlar için de bu tarihler çok uygun. Bu dönemde yolculuklar esnasında hayatınıza yeni birini alabilirsiniz. Hayatınızda biri varsa beraber yapılacak seyahat planları ilişkinize heyecan katabilir. 1-2 Mart’ı bu anlamda değerlendirin.
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AİLENİZLE İLGİLENİN
31 Mart’ta oluşan dolunayda aile hayatınıza daha fazla önem vermelisiniz. İlginizin ailenizde olması gerektiğini aklınızdan çıkarmayın. 30 Nisan’daki dolunay, aşk hayatınızda hassas konular oluşturacak. Bir bebek haberi alabilir, verebilir, âşık olabilir, sevdiğiniz insanla aşk tazeleyebilirsiniz. Koşullara göre ilişkinizde sonlanmalar da oluşabilir.
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15 Mayıs’ta sosyal çevreniz değişmeye başlayacak. Yeni ve farklı ortamları sevecek, olayları farklı gözlerle görmeye başlayacaksınız. 19 Mayıs’tan sonra görüntünüzü değiştirmek isteyebilirsiniz. Popüler bir dönem olacak. Özel hayatınızda ve ilişkilerinizde 16-23 ve 27 Haziran’da bazı kopuşlar yaşayabilirsiniz. İlişkinizde var olan tansiyonlu durumlar bu tarihlerde daha görünür hale gelmeye başlayabilir.
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13 Temmuz’da oluşan parçalı Güneş tutulması hayatınızda ve fiziksel görüntünüzde önemli değişimleri, beklenmedik ve ani olayları karşınıza getirebilir. Önemli kararlar alacak ve bu tutulmayı doğru kullanırsanız yıldızınızı parlatacaksınız. 22 Temmuz’dan sonra yakın çevrenizden bir insanla aşkı deneyimleyebilir veya sizi etkileyen bir tanışma içine girebilirsiniz. 26 Ağustos’ta oluşacak dolunayda, aile hayatınızda kıskançlıklara ve yönlendirmelere dikkat etmelisiniz.
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KISKANÇLIĞA DİKKAT!
9 Eylül ve sonrasında aşk hayatınız size heyecan verebilir ama bir o kadar da derin duygularla bezenmiş olabilirsiniz. Bu dönemde kıskançlığa, sahip olma kavramlarına ve bunu hayatınızda kullanma biçiminize dikkat edin.
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6 Ekim’de Venüs gerilemeye başlıyor ve sizin aşk evinizde gerileyecek. Bu alanda, 8 yıl önce yaşadığınız olayların bir benzeri karşınıza gelebilir. O dönemde yaşadığınız çözüme ulaşmamış, yarım kalmış, helalleşilmemiş bir aşk varsa bu döngüde yeniden karşınıza çıkabilir. Birkaç ay önce bir ayrılık yaşadıysanız bu dönemde geri Dönüşler de söz konusu olabilir.
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31 Ekim’den sonra Venüs aile alanlarınıza kayarak gerilemeye devam edecek. Bu süreçte aile ortamlarınızda aradığınız huzuru bulmakta zorlanabilirsiniz. Boya, badana, tadilat ve evi yenileme işlerini bir kenara bırakmalısınız. Sadece tamirat gibi yarım kalmış işlerinizi yapabilirsiniz.
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SAĞLIK
ENERJİNİZİ DOĞRU KULLANIN
İlk 10 günlük dilimde doğan Yengeçler, sağlıklarına ve görüntülerine dikkat etmeli. 09 Mart-10 Temmuz arasında sağlığınızda bazı sorunlara açık olabilirsiniz. Kasım ayı itibarıyla sağlığınızda gözle görülür gelişmeler yaşanacak.
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26 Ocak’tan sonra enerjinizi sağlıklı kullanmalısınız. Hızlı hareket etmeniz sonucunda ufak tefek sakarlıklar ya da düşmeler ortaya çıkabilir. Fazla çalışmaktan kaynaklı olarak bu dönemde kendinizi ve enerjinizi zorlayabilirsiniz.
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EĞİTİM
ÖĞRENMEK SİZİ MUTLU EDECEK
18 Şubat ve sonrasında eğitim hayatınızda kendinizi ortaya koyacaksınız. Kurslar ve seminerler hızlanabilir. Derslerinizin üzerine düşeceksiniz. Yurtdışında okuyorsanız bu süreçte şanslı bir döngüde olacaksınız.
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6 Eylül’den sonra eğitim konularına eğilecek, öğrenmekten ve okul hayatına adapte olmaktan mutluluk duyacaksınız. 9 Eylül’deki yeniayla beraber eğitim veya öğrenim hayatınızda önemli kararları devreye sokabilirsiniz.
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2018'DE ASLAN BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Sevgili Aslanlar, 2018 yılında iş konularınıza, hizmet ve sağlık alanlarınıza odaklanabilirsiniz. İş alanlarınızda ve sağlığınızla ilgili konularda önceliklerinizi iyi belirlemeniz gerekecek. İşinizde sizi neyin mutlu edip etmediğini algılayacağınız bir dönem geçireceksiniz. Sorumluluklarınızı ertelemeyin ve başkaları dayatmadan, siz yapacaklarınız için harekete geçin. İster isteyin, ister istemeyin iş yapmak, hizmet etmek ve bu alanlarda sorumluluk üstlenmek hayatınızın çok önemli bir parçası haline gelebilir.
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Bu yıl Jüpiter’den aldığınız etkilerle ev ve aile konularında güzel şanslar yakalayabilirsiniz. İstediğiniz bir ev varsa onu alarak hayallerinize kavuşabilirsiniz. Kasım ayına kadar emlak alım-satım işlerinizden kazancınız yüksek olabilir. Elbette dikkatli olmanız gereken tarihler de olacak. Bu yıl kendinizi bir evin borcu altına girmekten alıkoyamayacaksınız.
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İŞ-PARA-KARİYER: KARŞINIZA GÜZEL FIRSATLAR ÇIKACAK
Kasım ayına kadar, temmuz sonu doğumlu ve yükselenleri ilk derecelerde bulunan Aslanlar, işte önemli değişimlere maruz kalabilirler. Ani tepkilerden uzak durun. İşinize ve kariyerinize bakış açınızı değiştirmeniz gerekecek. Ne kadar esnek olursanız, bu dönemi o kadar rahat atlatırsınız. Bazı insanlarla aranıza mesafe koyabilirsiniz.
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6 Ekim’deki Venüs gerilemesinde dikkatli adımlar atmalısınız. 11 Şubat itibarıyla sıkıntı yaşadığınız parasal konuları çözüme kavuşturacaksınız. Yatırımlarınızı, harcamalarınızı gözden geçirmek, kredi almak için uygun bir dönem olacak. 15 Şubat’taki parçalı Güneş tutulmasında, ortak işlerinizde hızlı adımlar devrede olabilir. Değişimlere ve ani olaylara hazırlıklı olun.
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YENİ ROTALAR VE ATILIMLAR
Mart başında ev ve aile hayatınız için bir borcun veya kredinin altına girebilirsiniz. Karşınıza birçok yerden fırsatlar gelebilir. 2 Mart’taki dolunayda elinize bir miktar para geçebilir. 31 Mart itibarıyla kariyerinizde güzel açılımlar oluşabilir, istediğiniz sonuçlara ulaşabilirsiniz.
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Zam, terfi gibi konuları dillendirmenin tam zamanı! 20 Nisan’da, toplum önü işlerinizde ilerlemeler yaşayabilirsiniz. Mayıs ayında ani iş fırsatlarıyla karşılaşacaksınız. İşlerinizde kalıcı ve güzel adımlar atmanız kolay olacak. 6-9-12 Mayıs parasal konularda, fırsatlarla sizi destekliyor. 15 Mayıs’taki yeniay yeni rotalar ve atılımlarınız için güzel olacak.
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21 Haziran’dan sonra bazı adımlarınızda şüpheye düşebilirsiniz. Bu dönemi plan yapma dönemi olarak görün. 26 Temmuz’da kişisel alanınızda gerileyecek olan Merkür yanlış anlaşılmaları ve yanlış adımları hayatınıza taşıyabilir. Parasal işlerinizde girişimlerden uzak durun. 11 Ağustos’taki parçalı Güneş tutulması çok önemli değişimleri içeriyor. Parasal konular, maddi girişimleriniz, yatırımlarınız 23 Ağustos ve sonrasında devreye giriyor. 25 Ağustos’ta bir iş fırsatı sizi büyütebilir.
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HAYAT SİZE GÜLÜMSEYECEK
9 Eylül’deki yeniay, maddi konularda atılacak adımlarınızı destekliyor.10 Ekim’deki yeniaydaysa satış, reklam, pazarlama, tanıtım, bilgisayar, radyo ve televizyon alanlarında yeni başlangıçlar yapabilirsiniz.
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Bu tarih yakın çevrenizdeki insanlarla aranızdaki olayları çözmek ve ilişkilerinize yeni bir boyut kazandırmak için de önemli olacak. 24 Ekim’deki dolunay, iş alanlarınızda sürpriz olayları karşınıza getirecek. 28-29 Ekim’deyse hayat size gülümseyecek.
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16 Kasım’da uzun zamandır uğraştığınız özel hayatınızın konuları yerini ortak para işlerinize bırakabilir. 16-17 Aralık’taysa iş alanlarınızda kalıcı adımlar atabilir, derin araştırmalar içine girebilirsiniz. Çevrenizden alacağınız destekler devrede olabilir.
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EĞİTİM: KENDİNİZİ GELİŞTİRECEKSİNİZ
6-7 Mart itibarıyla eğitim hayatınıza önem vereceğiniz, kendinizi geliştireceğiniz alanlara yöneleceğiniz bir dönem başlayacak. Almak istediğiniz bir kurs, seminer veya özel ders varsa işler tam istediğiniz gibi ilerleyecek.
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20 Mart’ta eğitim hayatınızda güzel sonuçlar elde edebilirsiniz. Yurtdışı eğitimlerinizde, önemli kurslarınızda ve derslerinizde kendinizi ortaya koyacaksınız. 23 Mart’taki Merkür gerilemesi öğretmenlerinizle iletişiminizde sıkıntı yaratabilir. 15 Nisan’a kadar önemli kararlar almayın.
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SAĞLIK: SPORA VAKİT AYIRIN
Bu sene Satürn’ün sağlık alanlarınızda dolaşmaya başlamasıyla beraber sağlığınızda bazı sıkıntılar, kronik hastalıklar oluşabilir. Beslenmenize ve alışkanlıklarınıza çok dikkat etmelisiniz. Güzel bir beslenme programı içine girmek, spor yapmak ve endişelerden arınmak bu süreci sorunsuz geçirmenizi sağlayabilir. 2 Nisan’da birtakım sıkıntılara açık olabilirsiniz. Romatizmaya, kırık, çıkıklara, artrit gibi hastalıklara, cilt, deri ve diş problemlerine karşı dikkatli olun.
Bu sene Aslan-Kova hattında oluşan tutulmalarla ilişkilerinizin ve evliliğinizin yeniden şekillendiğini görebilirsiniz. 15 Şubat ve 27 Temmuz’daki tutulmalar, ikili ilişkilerinizde önemli kararları hızlandırabilir.
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Evliliğe adım atmak, yuva kurmak için uygun bir yıl içindesiniz. Evliliğiniz testlerden geçiyorsa Jüpiter’in aile hayatınızda dolaşması sizi olası sıkıntılardan kurtarabilir. 24 Nisan’dan sonra sosyal çevrenizde aranılan biri olacaksınız. İşlerinizdeki başarılı adımlar ilişkilerinize değer katabilir.
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30 Nisan’daki dolunay, aile hayatınıza önem vermeniz gerektiğini gösteriyor. 16 Mayıs’ta enerjinizi ilişkilerinize yönlendireceksiniz. 29 Mayıs’taki dolunay, aşkı karşınıza getirebilir. Sosyal çevrenizden alacağınız yardımlarla hoşunuza giden bir insanla tanışabilirsiniz. Çocuğunuzla ilgili olaylar da gündeminizde yer alabilir.
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DEĞİŞİM ZAMANI!
13 Haziran itibarıyla aynı zamanda Venüs’ten güzel etkiler almaya başlıyorsunuz. Tarzınızı değiştirmek için önünüzde harika bir 3 hafta var. 26 Haziran’da Mars sizin evlilik, ikili ilişkiler ve ortaklı işler alanlarınızda gerileyecek. Evliliğinizde gerilimlere ve sıkıntılara açık olacaksınız.
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Ağustos başında ortaklı işlerinizde ve özel hayatınızda bazı gerilimlere ve riskli durumlara açık olacaksınız. 11 Ağustos’taki parçalı Güneş tutulması hayatınızda çok önemli değişimleri içeriyor. Özellikle doğum tarihiniz 11 Ağustos’a yakınsa önemli ve beklenmedik değişimlere hazır olmalısınız. Hayatınızın yapısı değişebilir. Yakın çevrenizdeki ilişkilerde bazı sıkıntılara açıksınız.
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KEYFİNİZ ARTACAK
9 Eylül itibarıyla aile büyüklerinizle paylaşımlarınız artabilir. Boya, badana, tadilat işlerinizde sıkıntılar oluşabilir. Rutubet ve tuvalet sorunlarına dikkat edin. 6 Ekim’de Venüs, ev ve aile alanlarınızda gerileyecek.
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Aile ortamlarınızda sevginizi ortaya koymakta zorlanabilirsiniz. Bu dönem evinize eşya almak, dekorasyona kalkışmak, yuva kurmak için uygun olmayabilir. 10 Ekim’de bu alanlara Merkür’ün gelmesiyle beraber sorunlarınızı konuşabilir, olayları çözmek için adım atabilirsiniz.
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7 Kasım’daki yeniay, aile ve ev hayatınızdaki adımlarınızı hızlandırabilir. Ev alım, satım, kiralama, yer değiştirme gibi konularda elinizi çabuk tutmalısınız. 8 Kasım’da Jüpiter, Yay burcuna geçiyor. Aşk hayatınızı, çocuğunuzla olan bağlantılarınızı, sanatsal adımlarınızı 1 yıl boyunca geliştirecek, güzelleştirecek. Çok keyifli bir zaman dilimine gireceksiniz.
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2018'DE BAŞAK BURCUNU NELER BEKLİYOR?
Sevgili Başaklar, bu yıl aşk hayatınızda, çocuklarla olan ilişkilerinizde ve yaratıcılık alanlarınızda önemli dersler ve sorumluluklar almaya başlayacaksınız. Kafanızda kurduğunuz projeleri, yapmak istediklerinizi planlı şekilde yaparsanız daha kolay ilerleyebilirsiniz.
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Daha güvenilir olma yolunda emin adımlarla ilerliyorsunuz. Bu, sizin yapmak istediğiniz sanatsal işlere olumlu bir şekilde yansıyacak. 2018 yılında sürpriz fırsatlar ve şansları yakın çevrenizdeki insanlarla paylaşabilirsiniz.
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Akrabalarınız, kardeşleriniz ve komşularınızdan yana olumlu etkiler altında olacak, onlardan iyilikler göreceksiniz. Onların hayatlarındaki güzelliklerden siz de fayda sağlayacaksınız. İletişiminiz artabilir ve temas halinde olduğunuz kişilerden güzel açılımlar elde edebilirsiniz. İletişimde ve eğitimde en şanslı burç sizsiniz.
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EĞİTİM
Öğrenmekten keyif alacaksınız
Bu sene Jüpiter’den alacağınız etkilerle eğitim hayatınızda önemli şanslar ve fırsatlar yakalayacaksınız. 31 Mart itibarıyla eğitim ve öğrenim hayatınızı daha fazla sevecek ve önemseyeceksiniz.
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Eğitmenleriniz ve öğrenci arkadaşlarınızla paylaşımlarınız artabilir. Öğrenmekten ve öğretmekten büyük keyif alacaksınız. 15 Mayıs’ta Uranüs, Boğa burcuna geçiyor. Yüksek eğitim, üniversite ve yurtdışı eğitim alanlarınızda önemli değişimler ve beklenmedik olaylar ortaya çıkabilir.
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SAĞLIK
Kendinize ve çevrenize iyi bakın
Yaz aylarında gerileyecek olan Mars, ağustos ortasına kadar sağlığınızda sorunları karşınıza getirebilir. Sağlığınıza her zamankinden çok özen göstermelisiniz.
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27 Temmuz’daki tam Ay tutulmasıyla beraber sağlık koşullarınızla ilgili zorlanabilirsiniz. Bakmakta olduğunuz insanlar ya da evinizde beslediğiniz hayvanlar varsa gözünüz üzerlerinde olsun. 1 Ağustos’taki parçalı Güneş tutulması, sağlığınızı etkileyecek. Gerginlikleriniz ve karşınıza gelen durumlar, sağlığınızı göz ardı etmenize neden olabilir. Bu süreçte olayları akışına bırakmalı, dikkatlice gözlemlemeli ve izlemelisiniz.
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AŞK-EVLİLİK-İLİŞKİLER
Romantizm rüzgârları esecek
2-3 Ocak’ta aşk hayatınızda romantizm rüzgârları esebilir, sevdiğiniz için bir şeyler yapma arzusuyla dolu olabilirsiniz. 11 Ocak itibarıyla aşk hayatınızı konuşmak, hayatınızda biri varsa paylaşımlarınızı artırmak, aşkta sıkıntı yaşadığınız konulara çözümler bulmak öne çıkabilir.
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İlişkinizde veya çocuğunuzla ilgili konularda önemli sorumluluklar üstlenebilirsiniz. 26 Ocak’tan sonra enerjinizi evinize ve yuvanıza harcayacaksınız. Düşüncesiz ve biraz da özgürce atılacak adımlar, ev hayatınızda ufak tefek sürtüşmeleri karşınıza getirebilir. Sakarlıklara da dikkat edin.
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Kalıcı ilişkiler kurulacak
16 Şubat’ta ilişki hayatınızın sorumluluklarını üstlenmekten gocunmayacak, kalıcı ilişkilerin hayatınızı güzelleştirdiğini göreceksiniz. 21 Şubat’ta romantizm rüzgârları esiyor, sevdiğinizle aynı potada erimek, onun için bir şeyler yapmak önem kazanıyor.
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17 Mart’ta oluşacak olan yeniay özel hayatınızda ve ikili ilişkilerinizde almak istediğiniz kararları harekete geçirebilir. Önemli kararlarınızı bu tarihten sonra almaya özen gösterin. Mayıs başında yakın çevre ilişkilerinize odaklanabilirsiniz. Kardeşlerinizin, akrabalarınızın veya komşularınızın hayatındaki olaylara dahil olabilir, özel hayatınızda sevdiğiniz insanla daha fedakâr ve anlayışlı ilişkiler kurabilirsiniz.
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7 Mayıs’a dikkat edin. Özel hayatınızdaki bazı hayal kırıklıkları, sürtüşmeler sizi zorlayabilir. Hayatınızda biri yoksa arkadaş ortamlarınızda tanışacağınız bir insanla güzel bir aşka yelken açabilirsiniz. 28 Haziran’da dolunay oluşuyor. Bu dolunayda, aşk hayatınızda önemli sonuçlarla karşılaşabilirsiniz. Sorumluluklarla boğuşmak hayattan alacağınız keyfi azaltabilir.
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Hayata esnek bakacaksınız
12-14 Temmuz aşk hayatınızda ve gelecek planlarınızda stabil, kalıcı adımlar atılabilir. Aşk hayatınızda kalıcı ilişkiler içine girebilirsiniz. Hayata bakış açınız bu tarihlerde esnek olabilir. 26 Ağustos dolunayında, özel hayatınızı unutmayın. Algıyı kendinize yönlendireceğiniz bu dönemde sevdiğiniz kişi sizden ilgi bekleyebilir, onun hayatında değişimler olabilir. Bu dönemde neyle uğraşırsanız uğraşın bu dönemde ilişkinizin hepsinden önemli olduğunu görebilirsiniz.
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6 Ekim’de Venüs geriliyor. Kasım ortasına kadar ilişkilerinizde bazı sıkıntı ve sorunlara açıksınız. Yakın çevrenizdeki insanlarla ilişki sorunlarına dikkat edin. Kasım ayında ev ve aile alanlarınızda güzel gelişmeler, şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz.
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Dualarınız karşılık bulacak
7 Kasım’da oluşacak yeniay, iletişimsel işlerinizi, girişimlerinizi ve yakın çevrenizin konularını hızlandırabilir. Bu alanlardaki yenilikleriniz için artık ne yapacağınızı çok iyi biliyorsunuz. Bu dönemde ettiğiniz duaların, dileklerin karşılığını alabilirsiniz.
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8 Kasım’da Jüpiter, Yay burcuna geçiyor. 1 yıl boyunca ev, yuva ve aile hayatınızda güzel şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eviniz yoksa bu yıl emlak alım satımı konusunda da destekleneceksiniz. 26-27-28 Kasım’da şans, ev ve aile alanlarınızdan gelecek. Daha önceden konuşulmuş önemli konuların üzerine eğilmeniz gerekiyor. Kendinizi çok şanslı, mutlu ve iyimser hissedeceksiniz.
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7 Aralık’ta ev ve aile alanlarınızda oluşacak yeniayda ev ve emlak meseleleri ile ailevi konularda önemli kararlarınızı devreye sokabilirsiniz. 13 Aralık’ta ev ve aile düzeninizle ilgili konuşmalarınız ve görüşmeleriniz artabilir. Sevdiklerinizle iletişim kurarken acele etmeyin, patavatsızlıktan ve acelecilikten kaçının.
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İŞ-PARA-KARİYER
Fırsatlarla dolu bir yıl olacak 2018’de reklam, satış, pazarlama, öğrenim ve yazım alanlarında çeşitli şans ve fırsatlarla karşılaşacaksınız. Kasım ayına kadar yeni fikirlerinizi başkalarının önüne koyacak, konuşma ve yazma yoluyla başarılı işlerde bulunacaksınız.
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Yayıncılık ve medyayla ilgili konular hayatınızı renklendirebilir. Basın yayınla, gazetecilikle ilgili işlere sahip olanlar araştırmacı ve yaratıcı bir süreç içerisinde bulunacaklar. İnternet ve sosyal medyayla uğraşıyorsanız kolaylıkla diğer insanlar arasından sıyrılmayı başaracaksınız.
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Terfi edebilirsiniz
15 Şubat’taki parçalı Güneş tutulması, iş ve hizmet alanlarınızda ani olayları tetikleyecek. Günlük hayatınızın akışında beklenmedik gelişmeler yaşanabilir. Ortaklı işler ve yeni projeler 1-2-4 Mart’ta uygulamaya konulabilir. 31 Mart’taki dolunayla beraber elinize bir para geçebilir. Öte yandan, uzun zamandır beklediğiniz bir paranın gelememesi ya da geç gelmesi gibi durumlara da hazırlıklı olun.
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16 Nisan’daki yeniayda, parasal konularda önemli başlangıç ve kararlarınızı oluşturacaksınız. Kredi alacaksanız bu yeniayda ve sonrasında harekete geçmelisiniz. 24 Nisan’da iş hayatınızdaki ilişkileriniz ağırlık kazanabilir. Patronlarınız veya üstlerinizle kuracağınız güzel ilişkiler sayesinde istediğiniz sonuçları elde edebilirsiniz. İstediğiniz bir zam veya terfi varsa dile getirin.
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Yeni açılımlar var
15 Mayıs’ta oluşacak yeniay seyahat, yurtdışı bağlantılı işler, hukuk, ticaret ve medya alanlarınızda yeni açılımları hayatınıza taşıyabilir. Bu süreçte yeni kararlar almaktan korkmayın. 30 Mayıs’tan sonra kariyer hayatınızda önemli görüşmeler ve konuşmalar olabilir. 15 gün boyunca birden fazla işle uğraşabilirsiniz. Düşüncelerinizi topluma yaymak ve bilgi alışverişinde bulunmak önem kazanacak.
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Haziran ayında kariyer ve iş koşturmalarınız devam ederken, sosyal çevrenizin aranılan yıldızı siz olacaksınız.12 Haziran’dan sonra organizasyonlar, davetler ve aktiviteler hızlanmaya başlıyor. 13 Haziran’daki yeniayla birlikte kariyerinizde çok önemli başlangıçlar yapabilirsiniz. Yeni bir projenin adımları atılabilir. Atacağımız adımları kalıcı sonuçlara taşıyabiliriz.
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26 Haziran’da iş ve hizmet alanlarınızda gerileyen Mars, enerjinizde birtakım sıkıntı ve problemler yaratabilir. Öte yandan beraber çalıştığınız insanların enerjilerinde ve yanınızda çalıştırdığınız insanların hayatlarında da sorunlar oluşabilir. Bu dönemde yeni bir iş girişiminde bulunmaktan kaçınmanız gerekiyor.
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RİSKTEN KAÇININ!
Ağustos başında iş mücadeleleriniz sinirinizi bozabilir. İş alanlarınızdaki değişimlere ve beklenmedik koşullara gereğinden fazla tepki verebilir, bu süreçte risk almak isteyebilirsiniz ama bunu yapmamalısınız. 6 Ekim’de Venüs geriliyor. Kasım ortasına kadar iletişim, satış, reklam, pazarlama, network, bilgisayar ve ul