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8 Kasım’da Jüpiter, Yay burcuna geçiyor. 1 yıl boyunca ev, yuva ve aile hayatınızda güzel şanslar ve fırsatlarla karşılaşabilirsiniz. Eviniz yoksa bu yıl emlak alım satımı konusunda da destekleneceksiniz. 26-27-28 Kasım’da şans, ev ve aile alanlarınızdan gelecek. Daha önceden konuşulmuş önemli konuların üzerine eğilmeniz gerekiyor. Kendinizi çok şanslı, mutlu ve iyimser hissedeceksiniz.