Yönetimden 25 milyon Euro'luk beklenti!

Bu sezon taraftarıyla barışan ve tekrar tribünlere dönmesini sağlayan Galatasaray yönetimi sezon sonunda büyük bir gelir hedefliyor.

Skorer'in haberine göre, Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, maç günü gelirlerinin 1 milyon Euro arttığını söylemesi üzerine Galatasaray Ticarı Direktörü ve Mağazacılık A.Ş Genel Müdürü Ali Öğüdücü de konuya dahil oldu. Öğüdücü yaptığı açıklamada, 'Mağazacılık gelirleri geçtiğimiz seneye göre ciddi bir şekilde arttı' dedi.

Ali Öğüdücü, son maçta TT Stadı'nın yanındaki GS Store'da 200 bin liralık bir satış yapıldığını, bu yıl olan hasılatın ise 1 milyon lira civarına yükseldiğini söyledi. Forma satışlarında ise 300 bine yaklaştıklarını söyleyen Öğüdücü, ''Taraftarlar genelde formasına Gomis yazdırmayı tercih ediyor'' dedi.