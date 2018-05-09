Yönetmen Ali Özgentürk, senaryosunu yazdığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filmindeki cümlelerinin izinsiz kullanıldığı gerekçesiyle şarkıcı Jehan Barbur’a şarkıyı piyasadan kaldırması için ihtarname çekti.

"ÖZGÜN SENARYOSU BENİM"

Usta yönetmen Ali Özgentürk’ten emek hırsızlığı suçlaması. 1977 yılında Atıf Yılmaz’ın yönetmenliğinde çekilen Kadir İnanır ile Türkan Şoray’ın oynadığı ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ filminin senaryo yazarı Özgentürk, Jehan Barbur’un ‘Evim Neresi’ adlı albümündeki filmle aynı adı taşıyan şarkısının sözlerinde kendi özgün senaryosundan alıntıları izinsiz kullandığını ve haksız çıkar elde ettiğini iddia etti.

"BAHÇEDEN MEYVE ÇALAR GİBİ"

Şarkının fiziki ve dijital müzik mağazaları ile Youtube’dan kaldırılmasını isteyen Ali Özgentürk, Jehan Barbur ve yapımcısı Ada Müzik’e ihtarname yolladı. Özgentürk, “Birçok kişi ve kurum, 40 yıldır bu filmin orasından burasından bahçeden meyve çalar gibi faydalanıyor. Ben hiçbir zaman haklarımı alamadım. Yalnızca Ay Yapım, dizisini yaptığı zaman ödedi. Kifayetsiz, muhteris hırsızlar var” dedi.

Jehan Barbur’un Cahit Berkay’ın bestesiyle söylediği ‘Selvi Boylum Al Yazmalım’ şarkısının nakaratı: Sevgi neydi Sevgi emekti Uçuşan yaprak Boş bir salıncak

Ali Özgentürk, yapımcı Arif Keskiner’e ve Ot Dergisi’ne de filmin adını izinsiz kullandıkları için ihtarname gönderdi.