Dünyanın en büyük video platformlarından YouTube, ABD’deki ateşli silahlar tartışmaları sonrasında videolarına bir dizi yeni kısıtlama getirdi. Güncellenen politikada, “ateşli silah ya da ateşli silah aksesuarı satmak” amacıyla çekilen, izleyicileri satın alma sayfalarına yönlendiren videolarda gösterilemeyecek bir dizi yeni aksesuar belirlendi.

YouTube videolarında yasaklananların başında, yarı otomatik ateşli silahlara otomatik atış özelliği kazandıran tüm aparatlar ve yüksek kalibreli mermiler geliyor.

YOUTUBE UYGULAMASININ SEVİLEN ÖZELLİĞİ BİLGİSAYARLARA GELİYOR

Öte yandan yarı otomatik silahları tam otomatiğe çevirme, silah, mermi, susturucu ve yukarıda yasaklandığı belirtilen aksesuarları üretme rehberleri YouTube’da yayınlanamayacak.

YouTube’un silahlara karşı sınırlamalarını sıkılaştırmasının ardında, ABD’de gerçekleştirilen okul ve konser saldırılarının birçoğunda ev yapımı mühimmat ve aksesuarların kullanılmasının etkili olduğu belirtiliyor.