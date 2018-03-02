YouTube’un yakın zamanda devreye soktuğu Hikayeler özelliği, şirketin video segmentasyonu adını verdiği bir yenilikle güncellendi. Sınırlı sayıda kullanıcıya sunulan özellik, YouTube’un mobil uygulaması aracılığıyla test ediliyor.

Google mühendisleri, geliştirdikleri evrişimli nöral ağ mimarisi sayesinde videolardaki ön plan ile arka planı birbirlerinden ayırmanın yolunu buldu. Bu sayede kullanıcılar, YouTube hikayeleri çekerken tıpkı filtre uyguluyormuş gibi videonun arka planını değiştirebiliyor.

Nöral ağ mimarisi, videodaki nesneleri ve vücudun uzuvlarını tanıyabiliyor; bunu yaparken bir hayli hızlı davranarak benzer uygulamalardan ayrışıyor. Ancak söz konusu işlem için büyük işlem gücü gerektiğinden, pil ömrüne etkileri endişe yaratıyor. YouTube’un test süresince bu konuya özel ilgi göstermesi bekleniyor.

Google tarafından geliştirilen video segmentasyon motorunun çalışma hızı cihazların performansına göre değişiklik gösteriyor ancak desteklenecek cihazların tümünde videolarda kullanılabilecek kadar hızlı çalışacağı belirtiliyor. Gerçekleştirilen ilk testlerde, motorun Google Pixel 2’de 40 fps’de, iPhone 7’de ise 100 fps’de çalıştığı görüldü.