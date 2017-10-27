Yüksek kaliteli özellikler telefon fiyatlarını artırıyor

iPhone X’un 3 Kasım’daki çıkış tarihi yaklaştıkça teknoloji meraklıların heyecanı artıyor. 999 dolardan başlayan fiyatlarla satılacak olan cihaz, Apple tarafından satışa sunulacak en pahalı iPhone olacakken, akıllı telefon pazarının da en pahalı ürünleri arasına katılacak.
Apple akıllı telefon pazarında fiyat standartlarını belirleyen firmaların başında geliyor. Araştırma şirketi Gfk’nin sektör verilerine göre, yalnızca Apple değil diğer akıllı telefon üreticileri de son yıllarda daha pahalı ürünler geliştiriyorlar.
Statista tarafından sağlanan veriler ise 2013 yılında düşmeye başlayan akıllı telefon fiyatlarının 2016’da yeniden yükselişe geçtiğini gözler önüne sererken, 2017’de fiyatların artış göstermeye devam etmesi bekleniyor.
2012 yılında akıllı telefonların ortalama fiyatı 378 dolarken, sonraki üç yılda yüzde 21 oranında düşerek 302 dolar seviyesine kadar ucuzladı. 2016’da yüzde 1’lik artışla 306 dolar olan pazar ortalamasının bu yıl yüzde 6 artışla 324 dolara çıkacağı tahmin ediliyor.
Gfk analisti Arndt Polifke’ye göre fiyatların artmasının ardında yüksek kaliteli özellikler yatıyor. Telefonlara eklenen suya ve toza karşı dayanıklılık, biyometrik sensörler ve daha büyük ekranlar gibi özellikler fiyatların artmasında dinamo görevi görüyor.
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