Türkiye Cumhurbaşkanı ve Milletvekili genel seçimi için sandık başına gidiyor... Şimdiye kadar katılımın yüzde 50'yi geçtiği seçimde henüz oy kullanmamış vatandaşlar 24 Haziran 2018 Cumhurbaşkanı ve milletvekili genel seçimlerinde hangi sandıkta, nerede oy kullanacağım? İşte cevabı...

NEREDE OY KULLANACAĞIM?

Yurt dışında ikamet ediyorsanız; Seçmen Sorgulama uygulamasının "Yurt Dışı Seçmen Sorgulama" sayfasından oy kullanacağınız tarih aralığı ile oy vereceğiniz yer adres bilgilerini sorgulayabilirsiniz. 7-19 Haziran tarihleri arasında 60 ülke ve 123 dış temsilcilikte, 7-24 Haziran tarihleri arasında 34 gümrük kapısında oyunuzu kullanabilirsiniz. Oy kullanma işlemi, Dış Temsilciliklerde: 09.00 - 21.00 Gümrük Kapılarında: 24 Saat (24 Haziran Pazar günü saat 17.00'a kadar)yapılacak.

YSK'NIN "NEREDE OY KULLANACAĞIM" SAYFASI

YSK SEÇMEN SORGULAMA E-DEVLET NASIL YAPILIR?

YSK seçmen sorgulama için https://secmen.ysk.gov.tr/ysk/secmenBilgiYurtici.jsp adresine gidip, TC nüfus cüzdanı veya TC yeni kimlik kartı şıklarından birini seçip, sorgulanacak kişinin, nüfusa kayıtlı olduğu il, T.C kimlik numarası, nüfusa kayıtlı olduğu sıra no, bilgilerini girip, kutuda çıkan resim doğrulamada çıkan karakterleri alttaki kutuya yazınız.

YSK YURT DIŞI SEÇMEN SORGULAMA SAYFASI

OY VERME TARİHLERİ VE SEÇİM ADRESLERİ

OY KULLANILAN GÜMRÜK KAPILARI

E-DEVLET SEÇMEN SORGULAMA

Seçmenler e-Devlet üzerinden kimlik bilgilerinizi ve şifrenizi girmeniz gerekiyor. Yurt içi seçmen ve yurt dışı seçmen sorgulama girişleri ayrı yapılıyor. Ayrıca e-Devlet üzerinden YSK'nın sunduğu seçmen bilgisi sorgulama sayfasına erişiliyor.

E-DEVLET SEÇMEN KAYDI SORGULAMA

SEÇMEN BİLGİ KAĞIDI NE ZAMAN GELİR?

YSK'nın açıklamasına göre;

"Genel seçimlerde, seçmen kütüğüne kayıtlı seçmenlerin, sandık atama işlemi ile nerede oy vereceğinin belirlenmesinden sonra ilçe seçim kurullarınca; her seçmen için hangi seçim çevresi ve bölgesinde, kaç numaralı sandıkta oy vereceğini gösterir belge (seçmen bilgi kâğıdı) genellikle seçimlerden 21 gün önce gönderilmeye başlanır. Seçmen bilgi kâğıdı kendisine ulaşmayan seçmenler, internet sayfamızın "Nerede Oy Kullanacağım" bölümünden sorgulama yaparak Seçmen Bilgi Kağıdının dökümünü alabilirler."

SEÇİME KATILACAK PARTİLER

1. Adalet ve Kalkınma Partisi,

2. Bağımsız Türkiye Partisi,

3. Büyük Birlik Partisi,

4. Cumhuriyet Halk Partisi,

5. Demokrat Parti,

6. Halkların Demokratik Partisi,

7. Hür Dava Partisi

8. İyi Parti,

9. Milliyetçi Hareket Partisi,

10. Saadet Partisi,

11. Vatan Partisi