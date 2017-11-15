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Özdiken bu davranışından sonra, "Elçin'e ve işine saygı duyuyorum. Kendisine de çok güveniyorum. Çok profesyonel bir kişidir. Ne kadar iyi eğitim alırsanız veya büyütülürseniz büyütülün bu topraklarda belli bir bakış açısı ile büyütülüyorsunuz. Amerika veya İsviçre'de büyümedik" açıklamasını yaptı.