Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi Eylül'de arttı

Türkiye İstatistik Kurumu, eylül ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, YD-ÜFE, eylülde bir önceki aya göre yüzde 0,12, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 9,17, geçen yılın aynı ayına göre yüzde 24,05 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 20,74 artış gösterdi.

Sanayinin iki sektörünün bir önceki aya göre değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığı sektöründe yüzde 0,25, imalat sanayi sektöründe ise yüzde 0,12 artış gerçekleşti.

AYLIK EN FAZLA ARTIŞ DİĞER MAMUL EŞYALARINDA

Eylülde bir önceki aya göre endekslerde en fazla artış yüzde 2,80 ile diğer mamul eşyalar, yüzde 2,75 ile kok ve rafine petrol ürünleri, yüzde 1,98 ile metal cevherleri alt sektörlerinde gerçekleşti. Buna karşılık, basım ve kayıt hizmetleri yüzde 2, temel eczacılık ürünleri ve müstahzarları yüzde 1,33, gıda ürünleri yüzde 1,15 ile bir önceki aya göre endekslerin en fazla düştüğü alt sektörler oldu.

Ana sanayi grupları sınıflamasına göre eylülde en fazla aylık ve yıllık artış enerji mallarında gerçekleşti.

Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi

Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi Eylül

Yurtdışı Üretici Fiyat Endeksi açıkland

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