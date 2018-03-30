Cadde'nin haberine göre, tek başına objektiflere takılan Yusuf Güney, uzun süre yeni sezon ürünleri inceledi. Ayaküstü gazeteciler ile sohbet eden yakışıklı şarkıcı, "Konserlere, çalışmalara devam. Her şey yolunda, çok şükür" dedi.

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