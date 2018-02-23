Oyuncu kadrosu ve konusuyla izleyicilerden büyük beğeni alan ve Perşembe akşamları izleyicileri ekran başına kilitleyen fenomen dizi Yuvamdaki Düşman'ın ekrana gelen 5. bölümü sonrasında 6. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Yayınlanan tanıtımda, Ceren karşısında eski sevgilisi Okan'ı görünce şok oluyor! İşte Yuvamdaki Düşman 7. bölüm ilk sahnesi ve detaylar...

CEREN, ESKİ SEVGİLİSİ OKAN'LA KARŞI KARŞIYA!

Show TV'nin psikolojik gerilim türündeki hikayesiyle ekrana bağlayan dizisi Yuvamdaki Düşman’ın 6. bölümünden ilk sahne yayınlandı. Murat’la birlikte Kerem’i parka götüren, mutluluğu gözlerinden okunan Ceren karşısında eski sevgilisi Okan’ı görünce şoke oluyor.

Öfkesine hakim olamayan ve Ceren’in yakasına yapışan Okan’ın, “Şu çocuğu çakalların ortasına bıraksalar şimdikinden daha az tehlikede olur!” sözleri dikkat çekiyor.

YUVAMDAKİ DÜŞMAN 5. SON BÖLÜM ÖZETİ

Yuvamdaki Düşman’ın bu akşam ekrana gelen beşinci bölümünde;

Murat’ın kamera kayıtlarını yakmasıyla hayal kırıklığına uğrayan Yasemin köşkten ayrılmaya karar verdi. Onu yalnız bırakmaya niyeti olmayan Murat, Yasemin’i dağ evine götürdü. Nil’e evlenme teklifi eden Alper “hayır” yanıtını aldı fakat Olcay, Nil’i ikna ederek Alper’le barışmasını sağladı.

Ceren, ayağının burkulduğunu söyleyerek Murat’la yakınlaşmaya çalıştı. Yasemin ve Murat dağ evinde baş başa romantik anlar yaşadı. Fakat çiftin mutluluğu Ceren’in planıyla kısa sürdü. Ceren’in Selin olduğu gerçeği ile yüzleşen Tülin, Yasemin’e ulaşmak için her şeyi göze alsa da başaramadı.

Yasemin eve dönerken Tülin’in ağırlaştığını öğrendi. Ceren, Yasemin’den önce Tülin’e ulaşmayı başardı ve Tülin, Ceren’in müdahalesiyle Yasemin’e bir şey söyleyemeden hayatını kaybetti. Ceren’in eski sevgilisi Okan, Ceren’den intikam almak için geri döndü. Ceren’den yediği kazığı unutmayan Okan ne yapacaktı?

Yapımını Düş Gezginleri’nin üstlendiği, senaryosunu Rüya İşçileri’nin yazdığı, yönetmen koltuğuna ise Müge Uğurlar’ın oturduğu Yuvamdaki Düşman; Nebahat Çehre, Ece Çeşmioğlu, Pamir Pekin, Aslı Tandoğan başta olmak üzere Pelin Öztekin, Hakan Dinçkol, Rıza Akın, Doğaç Yıldız, Cansu Türedi, Sultan Köroğlu Kılıç gibi birbirinden başarılı isimleri bir araya getiriyor. Ayrıca Pelin Karahan ve Çağdaş Onur Öztürk sürpriz isimler olarak yer alıyor.