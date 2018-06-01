Gazete Habertürk'te yer alan habere göre; yerli girişimlere yapılan yatırımlar her geçen gün artıyor. Yatırım pastasından en büyük payı ise finans teknolojileri (fintech) alanında faaliyet gösteren girişimler alıyor. Öyle ki, fintech’ler 2017 yılında Türkiye’deki girişimlere yapılan 103 milyon dolarlık yatırım tutarının yüzde 18’ini oluşturdu. Fintech’lerin ön plana çıkmasının ardında, hiç kuşkusuz söz konusu girişimlerin günlük hayattaki birçok finansal ihtiyaca cevap verebilmesi yatıyor. Bunlardan 2014 yılında kurulan Ödeal isimli yerli bir girişim, kullanıcılarına mobil uygulama üzerinden tahsilat imkânı sunuyor. İş modeliyle 4 yıl içinde üye işyeri sayısını 24 bin 500’e çıkaran girişimin aldığı toplam yatırım tutarı da 20 milyon lirayı bılmuş durumda. 2017 yılında 100 milyon liralık işlem hacmine ulaştıklarının bilgisini veren Ödeal Kurucu Ortağı Fevzi Güngör, “Üye işyeri sayımız bir önceki yıla göre yüzde 70, işlem hacmimiz ise yüzde 166 oranında arttı. 2018 yılında da 300 milyon TL’lik işlem hacmine ve 50 bin üye işyerine ulaşmayı hedefliyoruz” dedi. Ödeal’a üye işyerlerinin yüzde 71’i bireysel girişimciler ve şahıs şirketlerinden oluşuyor. Girişimin sistemine üye olanların yüzde 29’u da limited şirketler ve kooperatif ile derneklerden oluşuyor.

‘ESNAFIN CAN SUYU OLDUK’

6493 sayılı kanun kapsamında, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) lisansı kurulduklarının altını çizen Fevzi Güngör, “Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından izinli e-fatura hizmeti entegratörleri arasındayız. Teknolojiye büyük yatırımlar yapan şirketlerle rekabette zorlanan küçük ölçekli işletmelerin elini kuvvetlendirmek amacıyla, ‘Ödeal Cepte POS’ mobil uygulaması ile çalışmalarımıza başladık. Uygulamayla, cep telefonları üzerinden banka ve kredi kartlarıyla tahsilat imkânı sunarak küçük esnafın can suyu olduk” ifadesini kullandı. Uygulamanın ücretsiz olduğunu vurgulayan Güngör, yapılan tahsilatların tahsilattan sonraki üçüncü işgününde üye işyerlerinin hesabına gönderildiğini belirtti.

HER GÜN BİN İŞLEME ARACI OLUYOR



Sistemdeki günlük işlem adedi hakkında bilgi veren girişimin kurucu ortağı Fevzi Güngör, “2018 yılı için ortalama işlem sayımız bin adet” dedi. Güngör, komisyona dayalı bir gelir modellerinin bulunduğunu söyleyerek, “Ödeal Cepte POS’ta yapılan işlem başına önceden belirlenmiş bir komisyon oranı mevcut, herhangi bir sabit ücret almıyoruz. Fiziksel POS ve yazarkasa POS için ise cüzi bir aylık sabit ücret ve yine işlem başına komisyon ile çalışıyoruz” ifadesini kullandı.



