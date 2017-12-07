Zafer Algöz: Ya ağlatacaksın, ya güldüreceksin!

HT Magazin’de yer alan habere göre, ‘Arif V 216’ ile izleyiciyle buluşmaya hazırlanan Algöz, “Gişe için en büyük kural nedir?” sorusuna şöyle yanıt verdi: “Gişe için ya ağlatacaksın ya da güldüreceksin.”



celil nalçakan

Cem Davran

Zafer Algöz