HT Magazin'de yer alan habere göre; 4 Haziran’da doğan ünlü popçuyu, “Seni yemeğe götürüyorum” diyerek Şişhane'deki bir otelde erken kutlamaya götüren Yılmaz, sevgilisini duygulandırdı. Mekâna girdiğinde aralarında sanat dünyasından isimlerin de bulunduğu yakın dostlarını karşısında bulan Belevi, büyük bir şaşkınlık yaşadı.



YENİ ŞARKIYA PASTA



Ünlü popçu, sevgilisinin 8 Haziran’da çıkacak ‘Yedi Düvel’ adlı yeni single’ına ithafen yaptırdığı pastasını görünce mutluluktan bir kez daha şaşkına döndü. Gece boyunca dostlarıyla doyasıya eğlenen çift, zaman zaman romantik anlar da yaşadı.

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