Çaykur'un Yeşilçam filmlerinde yer alan çay sahnelerinden oluşan ve geçen yıl yayımlanan reklam filminde, Zeki Alasya’nın görüntülerini izinsiz kullanıldığını iddia eden usta oyuncunun eşi Jülide ve kızı Zeynep Alasya, açtıkları tazminat davasını kaybetti.

Habertürk Gazetesi'nden Hayati Arıgan'ın haberine göre, Alasya’nın yasal mirasçısı eşi Jülide Alasya ve kızı Zeynep Alasya, İstanbul Fikri ve Sinai Haklar Mahkemesi’ne maddi ve manevi haklarının ihlal edildiğini ileri sürerek 10 bin TL maddi, 50 bin TL manevi tazminat davası açmıştı.

Çaykur mahkemeye verdiği cevap dilekçesinde, Alasya’nın mirasçılarının haklarını ihlal etmediğini, ünlü oyuncunun devrettiği haklarını 3’üncü kişilerden satın aldığını belirtti. Mahkeme, Türk toplumunun sevdiği sık tüketilen çay reklamanında kullanılan sevilen karakterlerden oluşan görüntülerle ilgili Jülide ve Zeynep Alasya’nın manevi haklarının zarara uğradığını ispatlayamadığı gerekçesiyle davanın redddine karar verdi.

Zeki Alasya ve eşi Jülide Alasya

zeki alasya

Jülide Alasya

Zeynep Alasya