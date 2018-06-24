ZEMİNİ PARKE KAPLAMAK YERİNE SIRA DIŞI BİR ÇÖZÜM BULDU!
Zeminde oluşan çatlaklara çözüm bulmak için yola çıkan kadın, taş veya parke kullanmak yerine duvar kağıdı kullandı.
Zemini zımparalayan kadın, eski parkenin üzerine tutkal sürdü.
Daha sonra aldığı duvar kağıtlarını buruşturup üzerlerine vernik sürüp yere yapıştırdı. Kağıt zeminde kuruduktan sonra bir kez daha üzerine vernik sürdü.
Bu şekilde duvar kağıdına doğal bir taş izlenimi verdi.
İşte sizin de kendi evinizin zeminde uygulayabileceğiniz harika çözüm...
EŞİNE SÜRPRİZ YAPIP, YATAK ODASINI YENİLEDİ!
Bir adam eşi evde yokken ona çok sevineceği bir sürpriz yaptı.
Eski yatak odalarını baştan aşağıya tadilatla yenileyen adam, yaptıklarını adım adım kaydetti.
İşte o inanılmaz değişim...
EŞİ VE KIZI EVDEN GİDİNCE BAKIN NE YAPTI!
Eskiyen mutfaklarını baştan tadilat eden adam, yeteneğiyle sizi şaşırtacak.
İşte yaratıcı adamın kare kare mutfak tadilatı...
KIRIK FAYANS VE AĞAÇ PARÇALARIYLA BAKIN NE YAPTI?
Ünlü dekoratör Alexey Steshak yarattığı parke ile harikalar yarattı. Rüzgardan devrilmiş ağaçları, meyve bahçelerini kullanarak hazırladığı zeminle ilgi toplayan ünlü dekoratörün çalışması 5 ay sürdü.
Parke, son haliyle büyüledi.
Steshak'ın bu özel parke için kullandığı malzemeler arasında meşe, ceviz, kayısı ağacı, elma ağacı, armut ağacı, karağaç, kül, huş ağacı, akçaağaç yer alıyor.
Ayrıca ağaç parçaları arasında, Amerikan cevizi, kiraz ağacı, akçaağaç da bulunuyor.
Dekoratör 56 metre kare alanı beş ay gibi bir sürede yeniden yarattı.
Ağaç parçaları arasına, ayrıca kırık fayans parçaları da yerleştirdi.
Böylece zeminde birbirinden farklı tonda ve dokuda ağaçların arasına eklediği fayans parçaları ile görsel şölen yarattı.
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