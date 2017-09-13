Zeynep Alkan'dan 'Babanın göğüsleri senden büyük' yorumuna videolu yanıt

Dün sayfasında derin dekolteli bir fotoğrafını yayınlayan Zeynep Alkan, takipçilerinden gelen soruların ardından paylaşımını yoruma kapattı.

'Babanın göğüsleri senden büyük' cümlesiyle çileden çıkan Zeynep Alkan, çektiği videoları Instory'de yayınladı. Zeynep Alkan 'Ben bunu zaten biliyorum. Sen söyleyince durum değişmiyor' dedi.



19 yaşındaki Alkan, geçtiğimiz günlerde estetik operasyon geçirmek istediğini söylemiş, baba Hamdi Alkan'dan ise onay çıkmamıştı...



hamdi alkan

Zeynep Alkan