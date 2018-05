Vakıfbank ’ın bu sezon aldığı üç kupada da büyük katkısı olan Çinli yıldız Zhu Ting, sezonu Avrupa şamiyonluğu ile bitirmeyi çok istediklerini söyledi, “Vakıfbank her kupada olduğu gibi burada da favori. Ancak bu seviyede kazanmak kadar kaybetme de normal. Elimizden geleni yapıp kupayı üçüncü kez kazanmak istiyoruz” dedi. Bükreş yolculuğu öncesi gazete Habertürk’ten Murat Ağca'ya konuşan Zhu, dörtlü finallerde Vakıfbank ile birlikte Galatasaray’ın da yer almasının heyecanı artıracağını vurguladı. Çinli smaçör, “Belki de bir Türk finale olabilir. Fakat biz önce yarı finaldeki İtalyan Conegliano’ya konsantre olmak zorundayız. Maç maç düşüneceğiz” diye konuştu. Vakıfbank antrenörü Guidetti’nin ‘Dünyanın en iyi takımıyız’ görüşüne katıldığını söyleyen Zhu, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şampiyonlar Ligi her takım için en üst seviye. Vakıfbank yarıştığı her kulvarda favoridir. Ama finale çıkan her takımın şansı var.” Vakıfbank’ta kalmak istediğini söyleyen Zhu, “Türkiye’de mutluyum ve takım arkadaşlarımla iyi anlaşıyorum.” dedi. Ligdeki final serisinde kendisini yalnız bırakmayan Çinli vatandaşlarına da teşekkür etti, “Kendimi güçlü hissettim” dedi.

