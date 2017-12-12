Ziraat Türkiye Kupası'nda heyecan devam ediyor. 28-29-30 Kasım 2017 tarihlerinde oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının ardından bu hafta rövanş maçları oynanıyor. İşte şu ana kadar oynanan Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maç sonuçları...

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (RÖVANŞ MAÇLARI)

12 ARALIK

Antalyaspor - Orhangazi Belediyespor: 2-3

Bursaspor - Adanaspor: 2-0

Boluspor - Kasımpaşa: 4-1

Trabzonspor - Büyükşehir Belediye Erzurumspor: 5-1

Sivas Belediyespor - Galatasaray: 2-1

Grandmedical Manisaspor - Beşiktaş: 1-1

13 ARALIK

Gençlerbirliği - Kars 36 Spor:

Akhisarspor - Ankara Demirspor:

Bucaspor - Demir Grup Sivasspor:

Yeni Malatyaspor - Osmanlıspor:

Alkanyaspor - Giresunspor:

Adana Demirspor - Fenerbahçe:

14 EYLÜL

Eyüpspor - Kayserispor:

İstanbulspor - Kardemir Karabükspor:

Konyaspor - Batman Petrol Spor:

Başakşehir - Kahramanmaraşspor:

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI 5. TUR MAÇ SONUÇLARI (İLK MAÇ)

Kars 36 Spor - Gençlerbirliği: 1-2

Beşiktaş - Grandmedical Manisaspor: 9-0

Ankara Demirspor - Akhisarspor: 0-3

Osmanlıspor - Yeni Malatyaspor: 3-1

Galatasaray - Sivas Belediyespor: 5-1

Batman Petrol Spor - Konyaspor: 0-3

Kasımpaşa - Boluspor: 1-3

Demir Grup Sivasspor - Bucaspor: 2-1

Karabükspor - İstanbulspor: 2-1

Adanaspor - Bursaspor: 0-2

Fenerbahçe - Adana Demirspor: 6-0

Orhangazi Belediyespor - Antalyaspor: 0-3

Giresunspor - Alanyaspor: 4-2

Kahramanmaraşspor - Başakşehir: 1-3

Büyükşehir Belediye Erzurumspor - Trabzonspor: 0-4

Kayserispor - Eyüpspor: 3-2