Seda Sayan'ın sunduğu Seda Sayan'la programının haberine göre, Ziynet Sali yurtdışına açılmayı planlayan Hande Yener'i, "Dünya kimseyi kollarını açıp beklemiyor. Yurtdışında yaşamak, devamını getirmek lazım. İngilizce bir yada iki şarkı yaptım dünya beni tanıyacak diye bir şey yok." sözleriyle eleştirdi.

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