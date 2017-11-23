Ziynet Sali’nin yüzü gülüyor

Takvim’in haberine göre, etrafını saran çiçekçilerle kendi şarkılarını söyleyen Sali'nin keyfi yerindeydi.

Geçtiğimiz günlerde bir balıkçı çıkışı besteci Zeki Güner'in kendisine yaptığı ilan-ı aşk hatırlatılan 42 yaşındaki sanatçı, "Aşk yok" dese de koluna Farsça 'aşk' dövmesi yaptırdığını söylemesi kafaları karıştırdı.

ziynet sali