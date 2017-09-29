Zonguldaklı madenciler, Konyaspor'un Vitoria Guimaraes maçını izledi

Zonguldak'ta bindikleri özel halk otobüsünde “Kirlenmesin” diyerek boş koltuklara rağmen ayakta seyahat eden maden işçileri, Atiker Konyaspor’un Portekiz ekibi Vitoria Guimaraes ile UEFA Avrupa Ligi’nde oynadığı karşılaşmayı kulübün özel misafirleri olarak izledi. Gazete Habertürk'te yer alan habere göre mücadeleyi tribündeki locadan aileleriyle birlikte takip eden madenciler, locanın önüne “Kara elmasın kalbinden selam getirdik sizlere. Zonguldaklı maden işçileri” yazılı pankart astı.

Öte yandan TFF Süper Kupa finalindeki saha olayları sebebiyle Süper Lig’de 5 maç seyircisiz oynama cezası alan Atiker Konya bu sezon ilk kez seyircisi ile buluştu. Yaklaşık 30 bin Yeşil-Beyazlı taraftar tribünleri doldururken, maçın başında İzmir Marşı söylendi.

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İzmir Marşı