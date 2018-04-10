Bugün ortaya çıkan konsept telefon Iceberg, ZTE'nin çentik konusundaki iddiasını ortaya koyuyor. Hem üst hem de alt kısımda yer alan çentik kadar, telefonun cam kaplı tek parça kasası da ilgi çekici.

iF Design World Guide'ın paylaştığı fotoğraflarla ortaya çıkan cihaz üretime geçerse, ekran/gövde oranı konusunda oldukça iddialı bir telefonla karşılaşacağız.

ZTE'ye göre Iceberg, 2018 sonrasında seri üretime girecek. O zamana kadar çentik konusunda ne gibi gelişmeler olacağını ise hep birlikte göreceğiz.