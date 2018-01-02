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HT Magazin'den Nuri Altuntaş ve Serkan Öztürk'ün haberine göre, yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta ve başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında sahne alan ünlü sanatçılar, yeni yıl coşkusunun katlanmasını sağladı.