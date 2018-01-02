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Zuhal Olcay'ın eski eşleri Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem bir arada

02.01.2018 - 09:52 | Güncelleme:

  • 1 Zuhal Olcay'ın eski eşleri Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem bir arada
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    HT Magazin'den Nuri Altuntaş ve Serkan Öztürk'ün haberine göre, yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta ve başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında sahne alan ünlü sanatçılar, yeni yıl coşkusunun katlanmasını sağladı.

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  • 2 Zuhal Olcay'ın eski eşleri Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem bir arada
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    ESKİ EŞLER SAHNEDE

    'Aşkın' halleri! Aşkın Nur Yengi, 2018’e geçen hafta çapkınlıkta yakalanan eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı ile Kıbrıs’ta merhaba dedi.

  • 3 Zuhal Olcay'ın eski eşleri Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem bir arada
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    Girne Rocks Hotel’deki konserde Yengi, bazı şarkıları Bilginer’le birlikte söyledi.

  • 4 Zuhal Olcay'ın eski eşleri Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem bir arada
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    Geceye Zuhal Olcay’in ilk eşi Selçuk Yöntem ile üçüncü eşi Haluk Bilginer’in sahnede birlikte yaptıkları şov damga vurdu.

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  • 5 Zuhal Olcay'ın eski eşleri Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem bir arada
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    BARIŞ DİLEDİ

    Yılbaşı gecesinin 1.3 milyon TL ile ücret rekortmeni Tarkan, Kıbrıs Elexus Hotel’de konser verdi. Eşi Pınar Dilek’in de izlediği konserde pop ve Türk sanat müziği şarkıları seslendiren Megastar, 2018’in dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.

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