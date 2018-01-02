Zuhal Olcay'ın eski eşleri Haluk Bilginer ve Selçuk Yöntem bir arada
02.01.2018 - 09:52 | Güncelleme:
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HT Magazin'den Nuri Altuntaş ve Serkan Öztürk'ün haberine göre, yılbaşı gecesi Kıbrıs’ta ve başta İstanbul olmak üzere yurdun dört bir yanında sahne alan ünlü sanatçılar, yeni yıl coşkusunun katlanmasını sağladı.
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ESKİ EŞLER SAHNEDE
'Aşkın' halleri! Aşkın Nur Yengi, 2018’e geçen hafta çapkınlıkta yakalanan eski eşi Haluk Bilginer ve kızları Nazlı ile Kıbrıs’ta merhaba dedi.
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Girne Rocks Hotel’deki konserde Yengi, bazı şarkıları Bilginer’le birlikte söyledi.
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Geceye Zuhal Olcay’in ilk eşi Selçuk Yöntem ile üçüncü eşi Haluk Bilginer’in sahnede birlikte yaptıkları şov damga vurdu.
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BARIŞ DİLEDİ
Yılbaşı gecesinin 1.3 milyon TL ile ücret rekortmeni Tarkan, Kıbrıs Elexus Hotel’de konser verdi. Eşi Pınar Dilek’in de izlediği konserde pop ve Türk sanat müziği şarkıları seslendiren Megastar, 2018’in dünyaya barış, sağlık ve mutluluk getirmesini diledi.
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"SEVGİ DOLU BİR YIL OLSUN"
Kıbrıs’taki Nuhun Gemisi Deluxe Hotel’de konser veren Funda Arar, üç saat süren konserde seslendirdiği şarkılarla dinleyenleri coşturdu. Tuvana Büyükçınar imzalı elbisesiyle şıklığını da konuşturan sanatçı, “Sevgi dolu bir yıl diliyorum, 2018 sevgi yılı olsun” temennisinde bulundu.
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ALATURKA KENAN
Kenan Doğulu, birçok meslektaşının aksine İstanbul’da sahne aldı. Ünlü popçu, Günay Restaurant’taki programında alaturka ağırlıklı bir repertuvara yer verdi. Doğulu’yu annesi Serpil Doğulu da izledi.
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İZMİR'İ SALLADI
İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen Cumhuriyet Meydanı konserinde Mirkelam ve Kargo sahne aldı. Saatler 24.00’ü gösterdiğinde havai fişeklerle ve ışık gösterileriyle aydınlanan gecede İzmirliler Mirkelam’ın şarkılarıyla coştu.
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YENİ YILA YENİ İMAJ
Sıla, yılbaşı gecesi Girne’deki Lord’s Palace Hotel sahnesindeydi. Sevgilisi Ahmet Kural’ın kendisini yalnız bırakmadığı konsere ünlü popçunun yeni imajı damga vurdu. Saçlarının yanlarını kazıttıran Sıla’yı gören hayranları uzun süre şaşkınlıklarını gizleyemedi.
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"ARTIK İSYAN ETMEYECEĞİM"
Deniz Seki, Kıbrıs’taki Malpas Hotel’de sahne aldı. Siyah mini elbisesiyle göz dolduran şarkıcı, yeni yıla ‘Hayat Bayram Olsa’ şarkısını seslendirerek girdi. Hayranlarının yeni yılını kutlayan Seki, “Artık isyan etmeyeceğim” diye konuştu.
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"EVLİLİK KADER KISMET"
Murat Boz ve Gülşen, yılbaşı gecesi aynı sahneyi paylaştı. Les Ambassadeurs Hotel’de hayranlarının karşısına çıkan ikiliyi izleyenler arasında Boz’un sevgilisi Aslı Enver de vardı.
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Yaptıkları düetlerle kendilerini izlemeye gelenlere keyifli dakikalar yaşatan ikiliden Boz, evlilikle ilgili soru üzerine, “Biz Aslı ile böyle de mutluyuz ama kader kısmet bu işler” dedi.
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ALTIN DİVA
Bülent Ersoy, Antalya Lara’daki Royal Seginus Hotel’de, müzik ziyafeti çekti. Hayranlarını Nur Yerlitaş imzalı altın rengi bir kostümle selamlayan Diva, “Ayağımın ucundan gözkapaklarıma kadar altın oldum” dedi. 2018’e sahnede dua edip 3 adet nar kırarak giren Ersoy, “Birbirimizi hep sevelim, birbirimize saygı duyalım” dedi.
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FESTİVAL TADINDA YILBAŞI GECESİ
Ebru Gündeş, Kıbrıs’taki Cratos Premium Hotel’de hayranlarına festival tadında bir yılbaşı gecesi yaşattı. Şarkılarını 1300 kişiyle bir ağızdan söyleyen ünlü şarkıcı, performansı kadar, Oscar de la Renta imzalı mavi elbisesiyle de beğeni topladı.
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KARACA'DAN DAVUL ŞOV
Florya Crowne Plaza’da hayranlarıyla buluşan Işın Karaca, yeni yıla girerken kızı Mia’yı sahneye aldı ve ona sarılarak 10’dan geriye doğru saydı. “Ajda Pekkan hâlâ 47’sinde, ben de bu gece 30’uma bastım” diyen ünlü şarkıcı davul şov da yaptı.
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"POLEMİKLERİN İÇİNDE YER ALMAYACAĞIM"
Demet Akalın, eşi Okan Kurt’un DJ performansından sonra Wyndham Grand İstanbul Kalamış Marina Hotel’de sahne aldı. Gülşah Saraçoğlu imzalı elbisesiyle göz dolduran ünlü şarkıcı, “Yeni yılda polemiklerin içinde yer almayacağım, sadece işime gücüme bakacağım. Yetişirse yaza albümümü çıkaracağım” diye konuştu.
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ALTAY
Kuşadası'ndaki Korumar Ephesus Resort Hotel’de, 4 saat süren bir konser veren Altay, ilk partiyi kuliste verdi. Ünlü şarkıcı, Noel Baba kostümlü minik bir hayranını kucağına alarak “Yeni yılı da böyle umutla kucaklayalım, bize uğur getirsin” dedi.
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"FEYZA BENİM MÜCEVHERİM"
Cengiz Kurtoğlu, Zara ve Kutsi, 2018’e İstanbul Yeşilköy’deki Wow Hotel’de “Merhaba” dedi. Üçlünün performansları büyük beğeni topladı. Sahneden indikten sonra basın mensuplarıyla sohbet eden Kutsi, sevgilisi Feyza Çıpa için “ O benim en önemli mücevherim” dedi.
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SİMGE
Gülşah Saraçoğlu imzalı kırmızı bir kostümle, Afyon Akrones Hotel’de konser veren Simge, 3 saatlik sahne performansıyla büyük alkış aldı.
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"KADINLARIN İSTİSMAR EDİLMEDİĞİ BİR YIL OLSUN"
Kıbrıs'ta sahne alan Gülben Ergen, “2018’in terörden uzak, kadınların istismar edilmediği bir yıl olmasını diliyorum” dedi.
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"2018 AŞKLA GELDİ"
Betül Demir, yeni yıla Merter Hurry Inn Hotel’de verdiği konserle girdi. Lübnanlı modacı Fouad Sarkis imzalı elbisesi ve performansıyla göz dolduran ünlü popçu, “2017’yi hatıralarla, başarılarla, bollukla ve şansla kapattım” deyip yeni aşk imasında bulundu: “Yeni yıldan aşk diliyorum. O da geldi.
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ŞEVVAL SAM
Şevval Sam, Haktan’la birlikte, Ankara’daki Winner İncek sahnesindeydi. İkili, performanslarıyla yılbaşı neşesinin katlanmasını sağladı.
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4 DİLDE ŞARKILAR
Antalya'daki Gloria Hotels’te müzikseverlerle buluşan Erol Evgin, Almanca, Fransızca, Rusça ve Türkçe olmak üzere 4 dilde şarkılar söyledi. Usta sanatçı, repertuvarı ve esprileriyle hayranlarına unutulmaz bir yılbaşı gecesi yaşattı.
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MUAZZEZ Ersoy
Muazzez Ersoy, yeni yılı Kıbrıs Kaya Artemis Otel’de karşıladı. 3 saat boyunca sahnede kalan Ersoy, “Yeni yıl hepimize güzellikler getirsin” temennisinde bulundu.
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"ÖNCE SAĞLIK DİLİYORUM"
Kıbrıs'ın müdavimlerinden Serdar Ortaç, 2018’i de yavru vatanda karşıladı. Merit Crystal Cove Hotel’de sahneye çıkan ünlü popçu, gelecek yıldan önce sağlık dilediğini belirtip ekledi: “Sağlık olduğu zaman anlıyorsun hayatın önemini.”
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SERKAN KAYA
Ankara Sheraton Hotel’de sahneye çıkan Serkan Kaya, “2018 tüm dünyaya sağlık, mutluluk ve barış getirsin” dedi.
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Volkan Konak
Orkestrasıyla birlikte Golden Tulip&Pasha Otel’de sahne alan Volkan Konak, hayranlarını mest etti.
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BABASI EŞLİK ETTİ
Ferdi Tayfur yaklaşık 10 sene sonra kızı Tuğçe Tayfur’la birlikte Kıbrıs’ta sahne aldı. İkili, Ferdi Tayfur’un klasikleşmiş şarkılarını birlikte seslendirdi.
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SAHNEDEN EŞİNİ ARADI
Ebru Yaşar’ın, Afyon May Thermal Resort Hotel’deki sahnesi, halk konseri tadında geçti. Canan Yaka imzalı kostümüyle göz kamaştıran ünlü şarkıcı, 2018’e girdiğimiz anlarda sahneden eşi Necat Gülseven’e telefon edip yeni yılını kutladı.
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BÜLENT ERSOY'A ZEYTİN DALI
Kıbrıs Savoy Ottoman Otel’de hayranlarıyla buluşan Emel Sayın, kendisine Bülent Ersoy’la arasındaki kırgınlığı hatırlatan basın mensuplarına “Kırgınlıklar olabilir ama hep telafi yoluna girerim. Hayatımda küslüklere yer yok” dedi.
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SONER ARICA
Hilton Garden Inn Ankara’da müzikseverlerle buluşan Soner Arıca, sahnede nar patlattıktan sonra “Yeni yıl hepimize sağlık, kardeşlik ve bereket getirsin” dedi.
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OĞLUYLA BİRLİKTE SÖYLEDİ
İstanbul'daki CVK Bosphorus Otel’de, oğlu Lider Şahin’le aynı sahneyi paylaşan Selami Şahin, “2018’de birbirimizi sevelim, barış olsun” dedi.
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EDA - METİN ÖZÜLKÜ
Eda - Metin Özülkü çifti, özel bir repertuvarla Halkalı Elite World Europe Hotel sahnesindeydi. Çift, yeni yıla birbirlerine sarılarak girdi.
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CENK EREN
Cenk Eren yeni yılı Sapanca’da karşıladı. Eren, 1000 kişilik salonu günler öncesinden dolan otelin müş- terilerini 3 saat sahnede kalarak coşturdu.
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