Dünyanın önde gelen mobil espor organizasyonlarından olan PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası lig aşamasında başarılar elde eden Türk takımları Fire Flux Esports ve S2G Esports 6-8 Ocak 2023 tarihleri arasında Endonezya, Jakarta’da düzenlenecek Büyük Finaller’de Türkiye’yi temsil etmek üzere yola çıktı.

Dünyaca ünlü PUBG Mobile oyununun Dünya Şampiyonası'na 2 Türk takımı katılma hakkı kazandı. Endonezya’nın Jakarta kentinde düzenlenecek turnuvaya dair tüm maçlar, PUBG MOBILE Espor Türkiye resmi Youtube kanalında canlı olarak izlenebilecek.

1 MİLYON 600 TL ŞİMDİDEN CEPTE

PMGC’te kendi gruplarında kıyasıya bir rekabet sergileyen Fire Flux ve S2G takımları 1.600.000 TL’nin üzerinde ödülü kasasına götürürken büyük finallere katıldıkları için şimdiden 375.000 TL daha kazanmış oldu.

TOPLAM ÖDÜL 1,5 MİLYON DOLAR

Büyük Finallerde dünyanın her yerinden toplam 16 takım 1,5 milyon dolar ödül havuzu için yarışacak. Grup aşaması ve büyük finallerdeki ödül havuzu ile birlikte turnuvanın toplam ödül havuzu ise 4 milyona ulaşmış olacak. Büyük Finallerde yer alan takımların listesi şu şekilde;

2023 PUBG MOBILE Dünya Şampiyonası (PMGC) katılımcıları:

Wolves Espor (Çin)

Alter Ego Limax (Endonezya)

Buriram United (Tayland)

Influence Chemin (Brezilya)

S2G Esports (Türkiye)

GodLike Stalwart (Moğolistan)

NV Esports (Çin)

Fire Flux Esports (Türkiye)

Geek Fam (Malezya)

Four Angry Men (Çin)

T2K Esports (Nepal)

Alpha 7 Esports (Brezilya)

Vampire Esports (Tayland)

IHC Esports (Moğolistan)

DRS Gaming (Nepal)

iNCO Gaming (Brezilya)