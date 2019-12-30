Alper Öcal aocal@haberturk.com

2019 yılında dünyanın en zengin 500 kişisinin serveti yüzde 25 yükselerek 1.3 trilyon dolar daha arttı ve bu yıl küresel gelirdeki payı yüzde 1.5 seviyesine ulaştı. Bloomberg'in milyarderler endeksine göre en zengin 500 kişinin serveti 6 trilyon doları buldu. Bu, dünyanın en büyük 3. ekonomisi olan Japonya'nın bu yıl ürettiği gayrı safi milli hasılanın üzerinde.

Louis Vuitton, Christian Dior, Sephora, Fendi gibi markaları bünyesinde barındıran lüks tüketim devi LVMH'nin başındaki Bernard Arnault, 37.7 milyar dolar artırdığı servetiyle yıla damgasını vurdu.

Amerikalı milyarderler ise 2019 yılında servetlerine 500 milyar dolar ekledi. Listede başı çekenler ise Facebook'un kurucusu ve CEO'su Mark Zuckerberg ile Microsoft'tan Bill Gates oldu. Bu ikili 2019 yılında servetlerini 50.5 milyar dolar artırdı.

Milyarderler endeksinde ise iki kadın dikkati çekti. ABD'li endüstri devi David Koch'un vefatının ardından eşi Julia Flesher Koch 62 milyar dolarlık servete kavuşurken, Jeff Bezos'un boşandığı eşi MacKenzie Bezos da 37.5 milyar dolarla milyarderler kulübüne girdi.

Milyarderler kulübünde sadece 51 kişinin serveti azaldı. Servet kaybı yaşayanların 23'ü ticaret savaşının da etkisiyle Asya'dan çıkarken ABD'li medya devi Rupert Murdoch, 10.2 milyar dolarlık kayıpla yılın kaybedeni oldu. Onu 8.75 milyar dolarla eşinden dev bir tazminatla boşanan Amazon'un patronu Jeff Bezos izledi. Türkiye'de ismi sürekli tartışma konusu olan Soros da 300 milyon dolar kayıpla serveti azalanlardan.

Resesyon endişelerinin arttığı ve merkez bankalarının sıkı para politikasından bir anda mali genişlemeye gittiği bir dönemde milyarderlerin servetlerindeki artış başta ABD olmak üzere gelir dağılımındaki adaletsizliği tekrar tartışmaya açtı.

ABD halkının en dar gelirli kısmı son 15 yılda yüzde 7 gelir kaybına uğrarken, Gini endeksine göre gelir eşitsizliği ABD'de en yüksek seviyesine ulaştı.

VARLIK VERGİSİ GÜNDEMDE

Meclis ve Senato'daki demokratlar ultra zenginler için daha sıkı vergi politikası isterken, 2020 seçimlerinde ismi başkanlık için geçen Demokrat Senatör Elizabeth Warren kampanyasının merkezine varlık vergisini koydu. Warren'ın teklifi 50 milyon dolardan fazla serveti olanlara yüzde 2 ve milyarderlerden de yüzde 3 kesinti içeriyor.

Önceki seçimde başkanlık için yarışan Bernie Sanders da çağın sorunu olarak gelir dağılımındaki eşitsizliği göstermişti ancak cumhuriyetçi kanat ABD'li şirketlerin yabancı ülkelerde trilyonlarca doları bulan varlıklarının ülkeye getirilmesi ve ekonomiye kazandırılması için kurumlar vergisinde 14 puanlık indirime gitmişti.