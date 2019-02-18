Amerikan Vergilendirme ve Ekonomi Politikası Enstitüsü (ITEP) tarafından açıklanan rapora göre dünyanın en büyük elektronik ticaret şirketi Amazon, ikinci yıl üstüste federal gelir vergisi ödemedi.
Donald Trump'ın üretim ve istihdamı deniz aşırı ülkelerden ABD'ye çekmek için yürürlüğe koyduğu Vergi Kesintileri ve İstihdam (TCJA) yasasına göre, yüzde 35 olan kurumlar vergisi oranı yüzde 21'e düşürülerek şirketlere ciddi bir vergi indirimi sağlanmıştı.
Son çeyrekte 72.4 milyar dolar ciro yapan ve 2018 yılının tamamında 11.2 milyar dolar kâr açıklayan Amazon yüzde 21 oranı da ödememeyi başararak 0 kurumlar vergisiyle yılı kapatmayı başardı.
Peki bu nasıl olabiliyor?
Yahoo'nun haberine göre, Federal Vergi İdaresi (ITEP) direktörü Steve Wamhoff, "Tam olarak ne yaptıklarını bilmek zor" derken, "Resmi belgelerde vergi stratejilerini açıklamaıyorlar. Vergi indirimlerinden belli belirsiz bahsediliyor. Dolayısıyla şirketin neden faydalandığı belirsiz." ifadelerini kullandı.
Öte yandan Amazon, 2017 yılında açıkladığı 5.6 milyar dolarlık kârın ardından da hiç vergi ödememişti. Uzmanlar bu durumunda yeni yasadaki boşluklardan kaynaklanabileceğini belirtiyor.
Amazon ise yaptığı açıklamada, gerek ABD gerek faaliyet diğer ülkelerde ödenmesi gereken her türlü verginin ödendiğini belirtti ve şirketin son 3 yılda 2.6 milyar kurumlar vergisini ödeyerek 3.4 milyar dolar da vergi gideri olduğunu duyurdu.
— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 29, 2018
ABD Başkanı Donald Trump ise geçen aylarda Amazon ve kurucusu, dünyanın en zengin insanı Jeff Bezos'u yeterli vergi ödemediği gerekçesiyle sert bir şekilde eleştirmişti. Trump, yeni vergi yasasında tüm özel teşviklerin sona erdirileceği ve boşlukların kapatılacağını açıklamıştı.
Wamhoff ise Trump'ın söyledikleriyle yaptıklarının birbiriyle çeliştiğini belirtiyor. TCJA yasası refah düzeyi yüksek kişi ve kuruluşları korumakla eleştirilirken efektif kurumlar vergisinin yüzde 21'e indirildiğini çünkü yüzde 35 olduğu dönemde dahi daha düşük olduğunu ve oranın aşağı çekilmesiyle bunun daha da düşebileceğini iddia ediyor.
Bununla birlikte uzmanlar sadece Amazon'un değil rekor kâr açıklamasına rağmen yurt dışı gelirlerinden kaynaklı 131 milyon dolar dışında Netflix'in de federal vergi ödemediğini, örneklerin artırılabileceğini belirtiyor.
22 trilyon dolar kamu borcuyla rekor kıran ABD'nin, vergi gelirlerindeki düşüş nedeniyle açığının arttığına da dikkat çekiliyor
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