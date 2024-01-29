100 bin TAG sürücüsü Martı Gençlik Festivali'nde kutlandı Martı, İstanbul'daki 100 Bin TAG sürücüsünü görkemli bir festivalle kutladı. Festivelde konuşan Oğuz Alper Öktem, "İstanbul'daki 100 bin TAG sürücüsü ve aileleri Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği istiyor" ifadelerini kullandı

Ora Arena'da düzenlenen TAGFest’te, Martı'nın 100 bininci TAG sürücüsüne ulaşma başarısını binlerce TAG sürücüsü ve Martı kullanıcısı coşkuyla kutladı. Etkinlikte, İrem Derici'nin enerjik performansı ve dağıtılan hediyelerle katılımcılar keyifli bir gün yaşadı.

Etkinlik, Martı'nın İstanbul'daki ulaşım sektörüne yenilikçi yaklaşımları ve paylaşım ekonomisine olan katkılarının somut bir göstergesi olarak, şirketin sektördeki liderliğini ve etkisini pekiştirdi.

"PAYLAŞIMLI YOLCULUK YÖNETMELİĞİ ŞART"

Martı kurucusu Oğuz Alper Öktem, yaptığı konuşmada, İstanbul’daki 100 bin TAG sürücüsü ve ailelerinin Paylaşımlı Yolculuk Yönetmeliği’nin hayata geçirilmesini istediğini belirtti. Öktem, “2009 yılından bu yana dünyanın birçok yerinde uygulanan paylaşımlı yolculuk, çevreci taşımacılığın ve güvenli ulaşımın temel taşıdır. Türkiye'nin de en kısa zamanda bu yönetmeliği benimsemesi gerekiyor. Bu, teknolojik ve ekonomik ilerlemenin bir parçası” ifadelerini kullandı.

"TÜRKİYE, BÜYÜK EKONOMİLER ARASINDA EKSİK KALIYOR"

Oğuz Alper Öktem, dünyanın en büyük 50 ekonomisi arasında paylaşımlı yolculuk yönetmeliğine sahip olmayan tek ülke olarak Türkiye'nin bu alandaki eksikliğine dikkat çekti. Öktem, “Dünyanın 150'den fazla ülkesinde ve 10.000'den fazla şehirde bu hizmet mevcut. Bizim de global ekonomideki yerimizi sağlamlaştırmamız ve bu modern taşımacılık modelini benimsememiz gerekiyor” diye konuştu.