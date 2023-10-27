100 yaşındaki Mehmet amca, Atatürk ile konuştuğu günü unutamıyor

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Burç, Acarlar gibi asırlık ömre sahip birine kamu hizmeti vermenin manevi anlamının, paha biçilemez olduğunu vurguladı. Onun tecrübelerinden yararlandıklarını belirten Burç, şunları kaydetti:

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"Mutluyuz açıkçası ve kendilerinin böyle iyilik halleri yükseldikçe bu, bizim için çok büyük bir nişandır. Tekerlekli sandalyeyle gelip de personelimizin büyük emekleriyle yürümeye başlaması bizi çok mutlu ediyor. Hikayeleriyle mutlu olmaya çalışıyoruz.