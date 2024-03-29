10’uncu kez üst üste Nesnelerin İnterneti (IoT) teknolojisinde lider seçildi

Vodafone, Dünya Çapında Yönetilen IoT Bağlantı Hizmetleri Gartner Magic Quadrant 2024’te üst üste 10’uncu kez birinci seçilerek kırılması zor bir rekora imza attı. 16 organizasyonun değerlendirildiği Gartner Magic Quadrant 2024’te Vodafone, “Vizyon Bütünlüğü” ve “Uygulama Becerisi” alanlarında lider olarak konumlandı.

Vodafone Business, özellikle son 10 yıldır dijital taraftaki büyümenin en büyük anahtarı olarak görülen IoT tarafına yaptığı yatırımlarla güvenilir ağ bağlantısı, küresel kapsama alanı ve özel uzman desteği gibi hizmetleri paralelinde dünyanın en büyük IoT sağlayıcısı konumunda bulunuyor. Geçtiğimiz aylarda Microsoft ile 10 yıllık stratejik ortaklığını duyuran ve bu iş birliği doğrultusunda 10 yıl içinde 1,5 milyar dolar yatırım yapmayı planlayan Vodafone Business, üretken yapay zekâ ve bulut teknolojilerinden yararlanan Avrupa ve Afrika’da 300 milyondan fazla işletme, kamu sektörü kuruluşu ve tüketici için dijital hizmetleri dönüştürecek.