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        Haberler Gündem Güncel -13 derecede kar mağarası kampı | Son dakika haberleri

        Bursalı dağcılardan -13 derecede kar mağarası kampı

        Türkiye'nin en önemli doğa ve kış turizm merkezlerinden Uludağ'da tırmanış yapan bir grup dağcı yoğun sis ve tipiye yakalanınca geceyi kar mağarasında kamp yaparak geçirdi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13.01.2025 - 14:31 Güncelleme: 13.01.2025 - 14:32
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        -13 derecede kar mağarası kampı
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        Türkiye'nin en önemli doğa ve kış turizm merkezlerinden tatilcilerin akınına uğrayan Uludağ'da, doğa tutkunları doğa yürüyüşleri, profesyonel dağcılar ise zirveye tırmanış gerçekleştiriyor.

        Kar kalınlığının 59 santimetre olarak ölçüldüğü Uludağ'da hafta sonunu güzel bir etkinlikle değerlendirmek isteyen Bursa Alpin Dağcılık ve İhtisas Kulübü üyelerinden 5 dağcı, geçen cumartesi günü oteller bölgesinden zirveye doğru kamp yapmak için tırmanışa geçti.

        Öğle saatlerinde başladıkları tırmanışta yoğun sis ve tipiye yakalanan dağcılar tırmanışa ara verip, kamp yapmak zorunda kaldılar.

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        Dağcılar, yoğun kar ve tipi nedeniyle çadır yerine kar mağarası yaptılar. Kar mağarasının girişini dar bir geçitle kapatan dağcılar, yemeklerini de kar mağarasının içinde yapıp, yedi.

        Geceyi sıfırın altında 13 derecede kar mağarasında geçiren dağcılar, sabahın ilk ışıklarıyla kahvaltılarını yapıp oteller bölgesine geri döndü.

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