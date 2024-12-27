13 yaşındaki kıza cinsel saldırı davasında Jay-Z'ye mahkemeden kötü haber

Davada adı Jane Doe olarak anılan kadın, 13 yaşındayken, Jay-Z'nin, seks ticareti suçlamasıyla tutuklu bulunan rapçi Sean 'Diddy' Combs ile birlikte, New York'ta düzenlenen 2000 MTV Video Müzik Ödülleri sonrası düzenlenen bir partide kendisine uyuşturucu verip tecavüz ettiğini iddia etti.

Jay-Z, iddiaları reddederek bunların asılsız olduğunu söyledi.

ABD mahkemesinin dün yayınladığı beş sayfalık bir dosyada, davanın hakimi, avukat Spiro'nun saldırgan hukuki manevralarını kınadı ve bunları 'tahrik edici dil ve kişisel saldırılarla dolu' olarak nitelendirdi.