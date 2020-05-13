14 yaş altı çocuklar uzun zaman sonra sokağa çıktı - DİYARBAKIR

AA

Kent merkezinde saat 11.00'den itibaren ebeveynleriyle sokağa çıkan çocuklar, park ve yeşil alanlara akın etti. İrili ufaklı parkları dolduran çocuklar, aileleri gözetiminde kurallara da uyarak doyasıya eğlenmenin tadına vardı.Kayapınar ilçesinde bulunan Tema Park'a annesiyle gelen 11 yaşındaki Melis Lavin Güçlü, uzun süre evde kaldıkları için çok sıkıldıklarını dile getirdi. Kendilerine tanınan sokağa çıkma hakkıyla birlikte parka koştuklarını söyleyen Güçlü, "Canımız çok sıkılmıştı. Evde sanki hapis gibiydik. Dışarıya çıkınca bayram havası gibi oldu." dedi.Sağlık çalışanı olan anne Aybil Güçlü'de, uzun aradan sonra çocuklarının temiz hava ve parkla buluşmalarından mutluluk duyduklarını ifade etti."Çocuklar, 4 saat dıları çıkacaklar diye akşamdan kıyafetlerini hazırladı. Dışarıda ne yapabileceklerimizi, maskeyi nasıl takacaklarını konuştuk" diyen Güçlü, herkesi sağlık ve hijyen kurallarına uygun hareket etmeye davet etti.