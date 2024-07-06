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        Haberler Bilgi Gündem 15 Temmuz 2024 resmi tatil mi? 15 Temmuz hangi güne denk geliyor? 2024 Resmi tatiller takvimi

        15 Temmuz resmi tatil mi, hangi güne denk geliyor?

        15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için geri sayım devam ederken resmi tatil araştırmaları hız kazandı. Öğrenciler, kamu veya özel sektör çalışanları tarafından "15 Temmuz resmi tatil mi, idari tatil mi ve özel sektöre de geçerli mi?" soruları yanıtlarını arıyor. İşte 2024 Resmi tatiller takvimi ile merak edilenler...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 06.07.2024 - 16:34 Güncelleme: 06.07.2024 - 16:34
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        Bilindiği gibi milli, dini ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olaylar sebebiyle yıl içerisinde bazı günler resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığına ilişkin araştırmalar başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi 2016 yılında gerçekleşmişti. 15 Temmuz'un 8. yılında, şehit olan kahramanlar rahmetle anılacak. İşte detaylar...

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        15 TEMMUZ BU SENE HANGİ GÜN, RESMİ TATİL Mİ?

        15 Temmuz 2024 bu yıl Pazartesi gününe denk geliyor. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü resmi tatil oluyor.

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        2024 KALAN RESMİ TATİLLER LİSTESİ

        15 Temmuz Pazartesi: Demokrasi ve Milli Birlik Günü

        30 Ağustos Cuma: Zafer Bayramı29 Ekim Salı: Cumhuriyet Bayramı

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