Bilindiği gibi milli, dini ve kültürel açıdan büyük öneme sahip olaylar sebebiyle yıl içerisinde bazı günler resmi tatil olarak ilan edilmiştir. Bu kapsamda 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmadığına ilişkin araştırmalar başladı. 15 Temmuz hain darbe girişimi 2016 yılında gerçekleşmişti. 15 Temmuz'un 8. yılında, şehit olan kahramanlar rahmetle anılacak. İşte detaylar...