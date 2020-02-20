15 ülke bulut bişim için Türkiye'ye geliyor

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Yakın gelecek trendlerinden bulut bilişimin nabzı yine bölgenin en önemli etkinliklerinden biri ile Türkiye’de atacak. 15 farklı ülkeden katılacak üst düzey sektör temsilcileri ve bulut bilişim profesyonellerini bir araya getirecek olan CloudTalk Global-2020 Konferans ve Fuarı, 21 Nisan 2020’de İstanbul Kongre Merkezi’nde düzenlenecek. Bulut teknolojisinin kapsamlı olarak konuşulacağı etkinlik Avrasya’nın da bu sektöre yönelik en büyük etkinliği olma özelliğini taşıyor.

Dünyada ve ülkemizde yapılan yatırımlar ve değişen ekonomik modeller bilişim sektörünün gelecekte büyük bir rolü olacağına işaret ediyor. Teknolojik ürünler ve hizmetlerin yanı sıra yazılım ihracatları da ülke ekonomisine ciddi katkı sağlayan bir kol haline geldi. Türkiye’yi bulut bilişim sektöründe teknoloji ve inovasyonun pazarlama-iletişim merkezi yapmayı hedefleyen CloudTalk Global-2020, bulut bilişim özelinde düzenleyeceği konferans ve fuarla sektör duayenlerini bir araya getiriyor.

“TÜRKİYE İÇİN AVRASYA BÖLGESİ BÜYÜK VE YENİ BİR PAZAR”

CloudTalk Global- 2020 etkinliği ile 15 farklı ülkeden 2 bini aşkın katılımcıyı ağırlayacaklarını belirten Yapağcıoğlu: “Türkiye’de onlarca bulut bilişim firmamız olmasına rağmen bulut bilişim sektörü adı altında ilk kez gerçekleştireceğimiz CloudTalk Global-2020, sadece Türkiye için değil; Azerbaycan, Rusya, Ukrayna, Belarus, Bosna Hersek, Arnavutluk gibi pek çok bölge ülkesi için de büyük bir fırsat. Özellikle konferans konuşmalarımızda ABD ve Batı Avrupa merkezli teknoloji şirketlerinin ağırlıklı olduğu bulut bilişimde bölgenin ihtiyaçlarını anlayan, maliyet avantajı ve yüksek ar-ge kabiliyetiyle global rakipleri arasındaki farkları hızla kapatan Türkiye’nin, bölge ülkeleri için de hem bir çözüm ortağı hem de alternatif pazar olma potansiyelini vurgulayacağız” diye konuştu.

“TÜRKİYE BULUT BİLİŞİMDE ABD VE BATI AVRUPA’YA ALTERNATİF OLACAK”

Türkiye’de bilişim sektörünün her geçen yıl ciddi bir büyüme kaydettiğini açıklayan CloudTalk Global Kurucusu Burkay Yapağcıoğlu; ‘2014 yılında 22,1 Milyar TL olan bilgi teknolojileri sektörünün mali büyüklüğü, 2018 yılında 44,7 milyar TL'ye yükseldi. Son 5 yılda yüzde 100'ün üzerinde büyümeye işaret eden bu rakamı oluşturan bileşenlere baktığımızda; donanım harcamaları 17,1 milyar TL, yazılım harcamaları 18,3 milyar TL ve hizmet harcamaları 9,4 Milyar TL olarak öne çıkıyor. 2017-2018 dönemini kıyasladığımızda ise ülkemizdeki Teknokent sayısı yüzde 17.4'lük büyüme ile 81'e, çalışan sayısı ise yüzde 13.9 büyüme ile 51 bin 574'e yükseldi. Ülkemizin bilgi teknolojileri ihracatına baktığımızda ise 2018 yılında 352 milyon TL Donanım, 3 milyar 719 milyon TL yazılım ve 316 milyon TL hizmet ihracatı gerçekleştirdiğimiz görünüyor. Türkiye özellikle bulut bilişimde ABD ve Batı Avrupa'ya alternatif olma yolunda hızla ilerliyor’ dedi.

Etkinlikte sunum konuları arasında, "Bulutta Yükselen Trendler ve En İyi Uygulamalar", "Dijital Dönüşümde Uzun Vadeli Bulut Stratejileri", "Yeni Nesil Cloud Altyapı Teknolojileri", "Çoklu Bulut Stratejileri ve Şirketlerdeki Adaptasyonu", "Veri Merkezi Optimizasyonu" ve "Cloud Yapılara Geçiş", "Cloud Ürün Geliştirme" ve "DevOps’da Son Yenilikler", "Mikroservis ve Container Teknolojilerindeki Son Durum ve Analizler" başlıkları öne çıkıyor.

Bu yıl, üst düzey IT yöneticileri, IT danışmanları, network yöneticileri, sistem yöneticileri, veri merkezi uzmanları, bulut mimarları, güvenlik yöneticileri, geliştiriciler ve ürün yöneticileri ile birlikte bulut teknolojilerinin tüm sektörlerdeki etkisinin ve özellikle ulusal ve uluslararası projelerde 'Bulut'un sağladığı verinin öneminin ele alınmasını sağlayacak olan 36 üst düzey yönetici konuşmacı da CloudTalk sahnesinde olacak. Microsoft, Google Cloud, Amazon Web Services, IBM, Veeam, DE-CIX gibi dünyanın önde gelen Cloud servis sağlayıcıların yanı sıra BulutBroker, Uzman Posta, Bulutistan, Logosoft gibi firmalar etkinlikte konuşmacı ve partner olarak yer alacaklar.

Etkinlik kayıtlarını www.cloudtalkglobal.com sitesinden yapabilirsiniz.

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