Dünya yapay zekayı konuşuyor ve bugüne kadarki yatırımlara bakıldığında ABD’nin şu an için lider ülke konumunda olduğu kabul görüyor. Buradaki temel dayanakların başında, teknolojinin pek çok alanında olduğu gibi yapay zeka alanında da temel bilimsel yaklaşımların ağırlıklı olarak bu coğrafyadan çıkması, çok sayıda girişimin burada kurulması, ABD’li teknoloji ve internet devlerinin yapay zeka alanına girmesine kadar pek çok sebep sayılabiliyor.

Çin aradaki farkı hızlıca kapatmak için yoğun bir şekilde çalışmalarını sürdürüyor. Ülkedeki internet ve teknoloji devleri yapay zeka alanında çok ciddi çalışmalar yürütüyor. Çin devleti ayrıca yapay zeka alanında liderlik için 2030 yılını şimdiden işaret ediyor. ABD ile Çin’in yapay zeka alanındaki rekabeti büyüyerek sürüyor. Bu iki ülkenin liderlik ettiğini düşünürsek AB ülkeleri, Kanada ve Japonya gibi ülkeler de elbette takiplerini sürdürüyorlar. İngiltere’nin diğer ülkelere göre biraz daha önde olduğu da kabul görüyor.

Çin, vatandaşlarının verilerini açıkça ve büyük bir soğukkanlılıkla topluyor. Bu çok büyük veriler sayesinde gelişen makine öğrenmesi sayesinde Çin, dünyada yapay zekâ çalışmalarında liderliğe doğru koşar adımlarla ilerliyor. Verilerin kontrolünün veri sahiplerinde olması talebi batıdaki tüketicilerde giderek artarken, Çin tüketicileri ise kendi verilerinin, makine öğrenmesiyle güçlendirilmiş dünyanın en gelişmiş ekonomik modelini oluşturmasına da seyirci kalıyorlar.

PricewaterhouseCoopers’ın (PwC) tahminine göre 2030’a kadar Yapay zekânın küresel ekonomiye 15.7 trilyon dolar eklemesi bekleniyor. Bu rakamın yarısının Çin’e, çeyreğinden daha azının ise ABD’ye eklenmesi tahmin ediliyor.

380 MİLYAR DOLARLIK AKILLI ŞEHİR KURULUYOR

Yapay zekâ yaşadığımız yerleri de tamamen dönüştürmeye aday. Çin hükümeti aynı zamanda bir akıllı şehir inşa ediyor. 3 milyon kişiyi barındıracak olan şehrin inşası için 380 milyar dolar harcanması bekleniyor. Şehirde veri toplamaya yönelik bir altyapı kullanılacak ve yollarda ise tamamen sürücüsüz araçlar olacak.

Sürücüsüz araçlar için bir süper otoyol inşa edilecek ve bu araçlar normal arabaların ortalama hızından yüzde 30 daha hızlı gidecek. Bununla birlikte trafik kazalarındaki ölüm oranlarının ciddi oranda düşmesi bekleniyor. Çin’in üzerinde çalışmakta olduğu bir diğer proje ise SharpEyes. Bu proje sayesinde ülkedeki tüm canlı yayın yapan kameralar birbirleriyle iletişim içinde olarak anlık bir şekilde suçları ve düzensizlikleri tespit edebilecek.

Bu sistemler köylere kadar genişletilecek. Bazı pilot bölgelerdeki uygulamalarda ise şimdiden suç oranlarında ciddi oranda azalma görülmüş durumda. Bu gelişmeler doğrultusunda Çin’in yakın süreçte yapay zeka alanında ABD’yi geçmesi de ihtimal dahilinde olarak değerlendiriliyor.

14 MART’TA ZİRVE VAR

Türkiye’de de son dönemde yapay zeka alanında dikkat çekici çalışmalar yapıldığına değinen Türkiye Yapay Zeka İnisiyatifi (TRAI) Kurucusu Halil Aksu, “Özel sektörün yapay zeka alanında çok ciddi projeleri bulunuyor. Yapay zeka ekosisteminin hızlıca büyüdüğünü görüyoruz” dedi.

Bu yıl Bahçeşehir Koleji ana sponsorluğunda 14 Mart’ta Türkiye Yapay Zeka Zirvesi’nin ikincisinin düzenleneceğini belirten Aksu, Türkiye’de pek çok sektörden 1000’in üzerinde katılımcının takip edeceği etkinlikte 50’den fazla oturumda yapay zekanın ele alınacağını söyledi.