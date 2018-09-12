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Davada 11 sanık yargılanıyor
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17 yıldır süren Adnan Oktar grubuna işkence davasında mütalaa verildi

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 11 sanığın 17 yıldır yargılandığı davada savcı mütalaasını açıkladı. Savcı, Saçan'ın da aralarında bulunduğu 10 sanığın "İşkence" suçundan zaman aşımı süresi dolduğu gerekçesiyle davanın düşürülmesini talep ederken bir sanığın ise "Yalan tanıklık" suçundan 4 yıla kadar hapsini istedi.

12.09.2018 - 16:02 | Güncelleme: İHA

Adnan Oktar grubuna yönelik 1999 yılında yapılan operasyonda gözaltına alınanlara işkence yaptıkları iddia edilen aralarında dönemin Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü Adil Serdar Saçan'ın da bulunduğu 11 sanığın 17 yıldır yargılandığı davaya devam edildi. İstanbul 7’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya tutuksuz yargılanan sanıklardan Metin Rakioğlu katılırken eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan’ın arasında bulunduğu 10 sanık ile müştekiler duruşmaya katılmadı.

BİR MÜŞTEKİ ŞİKAYETİNDEN VAZGEÇTİ

Mahkeme Başkanı Karakulak, şikayetçi B.A.'nın şikayetinden vazgeçtiğine ilişkin mahkemeye dilekçe sunduğunu belirtti. Mahkemeye sunulan dilekçede, Adnan Oktar grubundan 2014 yılında ayrıldığını belirten B.A.'nın, baskı gördüğü için bugüne kadar konuşmadığı, gruba yapılan son operasyonla birlikte konuşma kararı aldığını belirtildi. B.A.'nın, Adnan Oktar grubuyla birlikte örgütsel saiklerle hareket ettiği için şikayetçi olduğunu kabul ettiğini bu nedenle de şikayetinden vazgeçtiği ifade edildi.
Duruşmada daha sonra Cumhuriyet Savcısı esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Savcı mütalaasında eski emniyet müdürü Adil Serdar Saçan’ın da arasında bulunduğu 10 sanığa atılı işkence suçunun eylem tarihinin 12 Kasım 1999-18 Kasım 1999 arasında belirlendiğini hatırlattı.

Cumhuriyet Savcısı Türker Volkan, sanıklardan Ahmet Erdoğan, Metin Rakipoğlu, Semir Günaydın, Vedat Mercan, Serdal Akça, Adil Serdar Saçan, Osman Köprü, Ahmet Erdoğan, Bülent Kurt ve Selahattin Kıraç'ın üzerlerine atılı "işkence" suçundan açılan davanın 15 yıllık zaman aşımı süresinin dolduğundan davanın düşürülmesini talep etti.
Savcı, sanıklardan Adil Serdar Saçan’ın, “Resmi belgede sahtecilik”, “İftira” ve “Suç delilerini yok etme, gizleme veya değiştirme” suçlarından beraatına, sanıklardan Özer Altunyuva’nın ise “Yalan tanıklık” suçundan 2 yıldan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılmasına karar verilmesini talep etti.
Mütalaanın verilmesinin ardından mahkeme heyeti sanıkların son savunmalarını hazırlamaları için süre vererek duruşmayı erteledi.

 

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