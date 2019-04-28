Samsun'da düzenlenen 3. Uluslararası Master Of Cake Pasta Yarışması Pastacılık ve Çikolata Festivali'ne katılan Azerbaycanlı pasta ustası Senan Pashayev, 500 kilogram çikolata kullanarak Avusturyalı heykeltıraş Krippel'in eseri olan Atatürk Anıtı'nın (Onur Anıtı) birebir benzerini yaptı.

19 MAYIS ONURUNA YAPTI



Samsun'un da simgesi olan, Azerbaycan'da üç haftada yapılıp Samsun'a getirilen 2 metrelik kaide üzerinde yaklaşık 1.5 metre yüksekliğindeki çikolatadan Atatürk Anıtı'nın, Samsun Valiliği'nce oluşturulacak müzede sergileneceği öğrenildi. Pashayev, yaptığı açıklamada, 19 Mayıs 1919'un 100'üncü yılı anısına çikolatadan Onur Anıtı yaptığını söyledi.

"ATATÜRK'ÜN ANLAMI ÇOK BÜYÜK"



AA'da yer alan habere göre heykelde 500 kilogram çikolata kullandığını belirten Pashayev, "Uzun yıllar sergilenmesi için heykeli Samsun Valiliği'ne hediye ettik. Oluşturulacak müzede anıt, vatandaşlarımızın ziyaretine açılacak. Biliyorsunuz, Azerbaycan ve Türkiye iki kardeş ülke. Bizim için de Atatürk'ün anlamı çok büyük" ifadesini kullandı.

"PASTANIN TASARIMI BİR AY SÜRDÜ"



Çikolatadan heykelin yapım ekibinde yer alan Halime Coşkun ise eserin tasarım aşamasıyla bir ayda bitirildiğini, Samsun'a Azerbaycan'dan özel bir araçla getirildiğini anlattı.