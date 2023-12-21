Gezegenler arası iletişim şekli değişiyor NASA'nın Teknoloji Demosu, derin uzaydan lazer aracılığıyla ilk videoyu yayınladı. Taters adlı bir kedinin yer aldığı video, NASA'nın lazer iletişim gösterisi tarafından yaklaşık 19 milyon mil (31 milyon kilometre) öteden geri gönderildi ve tarihi bir dönüm noktası oldu. Başarılı olan bu deney ile artık Kızıl Gezegen Mars'ın Dünya'dan en uzak olduğu yere kadar yüksek veri hızlı sinyaller gönderilebilecek

Teknolojinin gelişimi, insanlığın uzay ile bağlantısını, gezegenlerin iç yüzlerini daha yakından görme fırsatının gelişmesini sağlıyor. ABD Ulusal Havacılık ve Uzay Dairesi NASA'nın son gerçekleştirdiği deney ile Dünya dışındaki gezegenlerle gerçek zamanlı haberleşmenin de yolu önemli ölçüde açılıyor.

Günümüzde ise NASA'nın Uzay Teknolojisi Misyon Müdürlüğü altındaki Teknoloji Gösteri Görevleri (TDM) programı tarafından finanse edilen ve NASA'nın SCaN (Uzay İletişimi ve Navigasyon) programı tarafından desteklenen bir dizi optik iletişim gösterisinin en sonuncusu olan Psyche adı verilen Derin Uzay Optik İletişim gösterimi yepyeni bir kilometre taşına imza atılıyor.

DÜNYA-AY ARASININ 80 KATI MESAFEDEN

NASA'nın Derin Uzay Optik İletişim deneyi ile bir rekora imza atarak 19 milyon mil uzaklıktan (31 milyon kilometre) yani Dünya-Ay mesafesinin yaklaşık 80 katına denk gelen bir uzaklıktan ultra yüksek çözünürlüklü bir video akışı gönderdi. İnsanlık tarihi için bir dönüm noktası olan bu deney, derin uzaydan çok yüksek bant genişliğine sahip video ve diğer verileri yayınlamayı amaçlayan bir NASA teknoloji gösterisinin bir parçası olarak gösteriliyor.

Bu gelişme Dünya yörüngesinin ötesinde gelecekteki insan görevlerini mümkün kılacak yepyeni bir teknoloji olarak da dikkatleri üzerine topluyor.

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We just streamed the first ultra-HD video brought to you via laser from deep space. And it’s a video of Taters, a tabby cat.



This test will pave the way for high-data-rate communications in support of the next giant leap: sending humans to Mars. https://t.co/tf2hWxaHWO pic.twitter.com/c1FwybYsxA — NASA (@NASA) December 19, 2023

"GEZEGENLER ARASI İLETİŞİM KURMA ŞEKLİ DÖNÜŞÜYOR"

NASA Yönetici Yardımcısı Pam Melroy, "Bu başarı, gelecekteki veri iletim ihtiyaçlarımızı karşılamak için kilit bir unsur olarak optik iletişimi ilerletme taahhüdümüzün altını çiziyor. Bant genişliğimizi artırmak, gelecekteki keşif ve bilim hedeflerimize ulaşmak için çok önemli. Bu teknolojinin sürekli ilerlemesini ve gelecekteki gezegenler arası görevler sırasında iletişim kurma şeklimizin dönüşümünü dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Demo, 15 saniyelik test videosunu, uçuş lazer alıcı-vericisi adı verilen son teknoloji bir cihaz aracılığıyla iletti. Video sinyalinin Dünya'ya ulaşması 101 saniye sürdü ve sistemin maksimum bit hızı olan saniyede 267 megabit (Mbps) ile gönderildi. Yakın kızılötesi sinyalleri gönderip alabilen cihaz, indirildiği San Diego County, California'daki Caltech'in Palomar Gözlemevi'ndeki Hale Teleskobu'na kodlanmış bir yakın kızılötesi lazer gönderdi. Döngü videosundaki her kare daha sonra NASA'nın Güney Kaliforniya'daki Jet Propulsion Laboratuvarı'na "canlı" olarak gönderildi ve burada video gerçek zamanlı olarak oynatıldı.

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MARS'IN DÜNYA'DAN EN UZAK OLDUĞU NOKTAYA KADAR SİNYALLER

13 Ekim'de NASA'nın Psyche misyonuyla başlatılan lazer iletişim demosu, derin uzaydan bugün derin uzay misyonları tarafından kullanılan son teknoloji radyo frekansı sistemlerinden 10 ila 100 kat daha yüksek hızlarda veri iletmek için tasarlandı. Psyche, Mars ve Jüpiter arasındaki ana asteroit kuşağına giderken, teknoloji gösterimi, Kızıl Gezegen'in Dünya'dan en uzak olduğu yere kadar yüksek veri hızlı sinyaller gönderecek. Bunu yaparken, insanlığın bir sonraki dev sıçramasını desteklemek için karmaşık bilimsel bilgiler, yüksek çözünürlüklü görüntüler ve videolar gönderebilen daha yüksek veri hızlı iletişimin önünü açıyor; Mars'a gönderilen insanlarla karşılıklı iletişim.

JPL'deki teknoloji demosunun proje yöneticisi Bill Klipstein, "Hedeflerden biri, geniş bant videoyu milyonlarca mil boyunca iletme yeteneğini göstermektir. Psyche'deki hiçbir şey video verisi oluşturmaz, bu nedenle genellikle rastgele oluşturulmuş test verileri paketleri göndeririz. Ancak bu önemli olayı daha unutulmaz kılmak için, Psyche misyonunun bir parçası olarak demonun özünü yakalayan eğlenceli bir video oluşturmak için JPL'deki tasarımcılarla birlikte çalışmaya karar verdik" şeklinde konuştu.

"KEDİ FREKANSI"

Lansmandan önce yüklenen kısa ultra yüksek çözünürlüklü videoda, bir JPL çalışanının evcil hayvanı olan Taters adlı turuncu bir sarman kedi, üst üste bindirilmiş grafiklerle bir lazer işaretçiyi kovalıyor. Grafikler, Psyche'nin yörünge yolu, Palomar'ın teleskop kubbesi ve lazer ve veri bit hızı hakkında teknik bilgiler gibi teknoloji demosundan çeşitli özellikleri göstermektedir. Tater'ın kalp atış hızı, rengi ve cinsi de sergileniyor.

Projenin JPL'deki alıcı elektroniği lideri Ryan Rogalin ise, "Milyonlarca kilometre öteden iletim yapmasına rağmen, videoyu çoğu geniş bant internet bağlantısından daha hızlı gönderebildi. Aslında, Palomar'da videoyu aldıktan sonra, internet üzerinden JPL'ye gönderildi ve bu bağlantı, derin uzaydan gelen sinyalden daha yavaştı. JPL'nin DesignLab'ı bu teknolojiyi sergilememize yardımcı olarak harika bir iş çıkardı - herkes Taters'ı seviyor" dedi.