Haberler Dünya 1949'dan bu yana en düşük seviyede! Çin'in nüfusu 2023'te azalma eğilimini sürdürdü

1949'dan bu yana en düşük seviyede! Çin'in nüfusu 2023'te azalma eğilimini sürdürdü Çin Ulusal İstatistik Bürosu, ülke nüfusunun 2023'te yaklaşık 2 milyon azalarak 2022'de başlayan uzun vadeli düşüş eğiliminin sürdüğünü açıkladı. Doğum oranının ise 1949'dan bu yana en düşük seviyeye ulaştığı kaydedildi AA / Habertürk Giriş: 17.01.2024 - 07:41 Güncelleme: 17.01.2024 - 07:41 facebook

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Çin'in nüfusu, 2023'te yaklaşık 2 milyon azalarak, 2022'de başlayan uzun vadeli düşüş eğilimini devam ettirdi. Ulusal İstatistik Bürosunun (UİB) verilerine göre, 2022'de 1 milyar 411 milyon olan Çin ana karası nüfusu, 2023'te 1 milyar 409 milyona geriledi.

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Ülke nüfusu, 2023'te, 2022'de başlayan düşüş eğilimini sürdürdü. Çin nüfusu, 2022'de 1960'ların başında kuraklık ve kıtlık yıllarından bu yana ilk kez azalmıştı. 2022 yılı, Çin'de nüfusun uzun vadeli azalma eğiliminin başladığı yıl olmuştu.