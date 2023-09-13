2 gece New York, iPhone cebinde! En pahalı iPhone 15'in ABD ve Türkiye fiyatları arasındaki fark yaklaşık 50 bin TL! Bu parayla ABD'ye uçup New York'ta güzel bir hafta sonu geçirmek mümkün... İşte detaylar ve rakamlarla iPhone yolculuğu...

Apple, iPhone 15 serisi telefonlarını dün gece tanıttı. En pahalı model olan 1 TB'lık Pro Max ABD'de 1.599 dolar fiyatla (43 bin TL) tüketiciyle buluşacak. Türkiye'de ise aynı modelin 93 bin TL'ye satılacağı açıklandı. Yani Türkiye'de aynı akıllı telefona ulaşmak için 50 bin TL daha fazla ödeme yapmanız gerekiyor...

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Peki bu rakamlarla ABD'ye gidip New York'ta keyifli bir hafta sonu geçirerek 1 TB'lık iPhone 15 Pro Max ile dönmek istemez misiniz? İşte yapmanız gerekenler...

Öncelikle vizeniz olduğunu kabul ediyoruz. Google Flight'tan baktığımız uçak biletleri; aktarmasız olarak gidiş-dönüş olmak üzere 20 bin TL civarında. Aktarmalı gidip beklemeyi kabul ederseniz 15 bin TL civarında biletleri alabilmeniz mümkün. REKLAM Havaalanında 150 TL harç bedeli ödüyorsunuz. John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda indikten sonra 10 dolar (270 TL) ödeyerek trenle Çin Mahallesi'ne gidiyorsunuz.

Çin Mahallesi'nde uygun bir fiyatla kalmak için 2 gecelik 6 bin TL ödemeniz gerekiyor. Cebinize kalan parayla tabii ki karnınızı doyurmanız gerekiyor. Yeme-içmeye ne kadar ödeyeceğinizi şu örnekle anlatalım; New York'un popüler burgercilerinden 7th Street Burger'da lezzetli bir çizburgerin fiyatı 6.5 dolar. (yaklaşık 175 TL)

Telefonunuzu alarak mütevazı harcamalarla keyifli hafta sonunuzu tamamladıktan sonra tekrar 10 dolar (270 TL) ödeyerek John F. Kennedy Uluslararası Havalimanı'nda uçağınıza atlayarak İstanbul'a dönüyorsunuz.

Yapmanız gereken son bir iş kaldı... Yanınızda getirdiğiniz 1 TB'lık iPhone 15 Pro Max için 120 gün içinde 20 bin TL ödeyerek IMEI kaydını yaptırarak harcamalarınızı tamamlıyorsunuz. Ortaya çıkan harcama tablonuz şöyle: Uçak biletleri: 20 bin TL Konaklama: 6 bin TL Havaalanından transfer: 540 TL (gidiş-dönüş) Harç bedeli: 150 TL IMEI kayıt bedeli: 20 bin TL Yeme-içme ve şehir içi ulaşım için kalan: 3 bin 300 TL (125 dolar) - Aktarmalı uçuşu kabul edip biraz daha zahmetli bir yolculuk tercih ederseniz buradaki bütçenizi yaklaşık 5 bin TL artırabilirsiniz. Böylece en üst kalite iPhone 15'inizi Türkiye fiyatına göre 50 bin TL daha ucuza cebinize koyuyorsunuz, aradaki farkla 2 gecelik New York tatili yanınıza kâr kalıyor.