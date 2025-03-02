Hafta sonu altın fiyatlarında durum nedir? 2 Mart 2025 Pazar güncel altın fiyatları
Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleriyle negatif bir seyir izlenirken, Trump'ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine yönelik tahminler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Peki, bu gelişmelerden altın fiyatları nasıl etkileniyor? İşte, 2 Mart gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...
ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle güçlenen dolar endeksi varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine yönelik tahminler de fiyatlamaları zorlaştırıyor. Peki, altın fiyatları bu gelişmelerden nasıl etkileniyor? İşte, 2 Mart 2025 altın fiyatlarında son durum...
ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM
Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,64 düşüşle 22 bin 630 liraya indi.
Geçen hafta sonu 5 bin 749 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 azalarak 5 bin 594 liraya geriledi.
Güncel verilere göre gram altın, 3349 lira seviyesinde.
GRAM ALTIN FİYATI
Alış: 3.349,25
Satış: 3.349,90
ALTIN/ONS FİYATI
Alış: 2.856,23
Satış: 2.859,44
ÇEYREK ALTIN FİYATI
Alış: 5.358,80
Satış: 5.477,08
CUMHURİYET ALTINI FİYATI
Alış: 21.435,21
Satış: 21.841,33
TAM ALTIN FİYATI
Alış: 21.927,00
Satış: 22.096,00
YARIM ALTIN FİYATI
Alış: 10.684,11
Satış: 10.954,17
ZİYNET ALTINI FİYATI
Alış: 21.435,21
Satış: 21.841,33
ATA ALTIN FİYATI
Alış: 22.290,92
Satış: 22.849,94
14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 1.829,13
Satış: 2.703,15
22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI
Alış: 3.067,83
Satış: 3.234,99
GREMSE ALTIN FİYATI
Alış: 54.481,00
Satış: 55.129,00