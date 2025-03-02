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        Haberler Bilgi Ekonomi 2 Mart 2025 Pazar güncel altın fiyatları: Bugün gram, çeyrek, tam, Cumhuriyet, 14-22 ayar bilezik ne kadar, kaç TL oldu?

        Hafta sonu altın fiyatlarında durum nedir? 2 Mart 2025 Pazar güncel altın fiyatları

        Küresel piyasalarda, ABD Başkanı Donald Trump'ın tarife tehditleriyle negatif bir seyir izlenirken, Trump'ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine yönelik tahminler fiyatlamaları zorlaştırıyor. Peki, bu gelişmelerden altın fiyatları nasıl etkileniyor? İşte, 2 Mart gram, çeyrek ve diğer altın fiyatları...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 02.03.2025 - 08:04 Güncelleme: 02.03.2025 - 08:04
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        1

        ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikaların oluşturduğu belirsizliklerle güçlenen dolar endeksi varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ediyor. Trump’ın tarifelerle ilgili mesajları ve ülkelerden gelen misilleme açıklamaları, ticaret savaşlarının derinleşebileceğine dair endişeleri canlı tutarken, ABD'de enflasyonist baskıların artabileceğine yönelik tahminler de fiyatlamaları zorlaştırıyor. Peki, altın fiyatları bu gelişmelerden nasıl etkileniyor? İşte, 2 Mart 2025 altın fiyatlarında son durum...

        2

        ALTIN FİYATLARINDA SON DURUM

        Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 2,68 azalışla 3 bin 340 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 2,64 düşüşle 22 bin 630 liraya indi.

        Geçen hafta sonu 5 bin 749 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 2,70 azalarak 5 bin 594 liraya geriledi.

        Güncel verilere göre gram altın, 3349 lira seviyesinde.

        GÜNCEL ALTIN FİYATLARI ALIŞ-SATIŞ TABLOSU İÇİN TIKLAYIN

        3

        GRAM ALTIN FİYATI

        Alış: 3.349,25

        Satış: 3.349,90

        CANLI GRAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        4

        ALTIN/ONS FİYATI

        Alış: 2.856,23

        Satış: 2.859,44

        CANLI ONS ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        5

        ÇEYREK ALTIN FİYATI

        Alış: 5.358,80

        Satış: 5.477,08

        CANLI ÇEYREK ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        6

        CUMHURİYET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.435,21

        Satış: 21.841,33

        CANLI CUMHURİYET ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        7

        TAM ALTIN FİYATI

        Alış: 21.927,00

        Satış: 22.096,00

        CANLI TAM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        8

        YARIM ALTIN FİYATI

        Alış: 10.684,11

        Satış: 10.954,17

        CANLI YARIM ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        9

        ZİYNET ALTINI FİYATI

        Alış: 21.435,21

        Satış: 21.841,33

        CANLI ZİYNET ALTINI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        10

        ATA ALTIN FİYATI

        Alış: 22.290,92

        Satış: 22.849,94

        CANLI ATA ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        11

        14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 1.829,13

        Satış: 2.703,15

        CANLI 14 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        12

        22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI

        Alış: 3.067,83

        Satış: 3.234,99

        CANLI 22 AYAR BİLEZİK GRAMI FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        13

        GREMSE ALTIN FİYATI

        Alış: 54.481,00

        Satış: 55.129,00

        CANLI GREMSE ALTIN FİYATI İÇİN TIKLAYINIZ

        14
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