Küresel akıllı telefon satışlarındaki düşüş 2018 yılının üçüncü çeyreğinde de devam etti. Bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 6 gerileyen satışlar, 377.8 milyondan 355.2 milyona düştü. 2017 yılında başlayan daralma bir çeyreği de geride bırakırken, akıllı telefon pazarındaki daralmanın art arda dört çeyrektir devam ettiği de gözler önüne serildi.

Pazar araştırma kuruluşu IDC’nin verilerine göre bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre dünya genelinde toplam 22.6 milyon daha az telefon satıldı.

Habertürk’ten Necdet Çalışkan’ın haberine göre geçen yılın üçüncü çeyreğinde dünya genelinde günde ortalama 4.2 milyon akıllı telefon satılırken, bu rakam bu yılın aynı döneminde 3.9 milyona geriledi.

Üstelik bu dönemde Apple ve Samsung’tan iPhone Xs, iPhone Xs Max ve Samsung Galaxy Note 9 gibi yeni amiral gemileri de pazara sunuldu. Ancak bu yeni modeller de pazarı büyütmeye yetmedi.

LİDER DEĞİŞMEDİ AMA DİĞERLERİ FARKI KAPATIYOR

Toplam satışları yüzde 13.4 düşmesine karşın Samsung pazardaki liderliği korurken, Güney Koreli şirketin akıllı telefonlardaki pazar payı yüzde 22.1’den yüzde 20.3’e geriledi. 2018 yılının ikinci çeyreğinde Apple’ı ikincilikten eden Huawei, büyümesini geçen çeyrekte sürdürdü.

Çin merkezli Huawei yıllık bazda satışlarını yüzde 33’e yakın artırmayı başardı. Bu yılın üçüncü çeyreğinde Huawei’in küresel pazardaki payı yüzde 14.6’ya çıkarken, iPhone satışlarında yavaşlamanın etkisiyle Apple’ın pazar payı yüzde 13.2’de kaldı.

EN BÜYÜK 5 MARKANIN 3’Ü ÇİN’DEN

Akıllı telefon pazarının Çin merkezli bir diğer önemli oyuncusu Xiaomi de son bir yılda satışlarını yüzde 21.2 artırdı ve global pazardaki payını yüzde 9.7 seviyesine çıkardı.

Küresel akıllı telefon pazarında Çinli bir diğer üretici Oppo da yüzde 8.4’lük paya ulaştı. Böylece akıllı telefon pazarının en büyük 5 oyuncusunun 3’ü Çin’den çıkmış oldu. Küresel akıllı telefon pazarındaki son tablo şöyle:

Şirket Satış Adedi

(2018-3Ç, Milyon) Pazar Payı

(2018-3Ç) Satış Adedi

(2017-3Ç, Milyon) Pazar Payı

(2017-3Ç) Yıllık

Değişim Samsung 72.2 20.30% 83.3 22.10% -13.40% Huawei 52 14.60% 39.1 10.40% 32.90% Apple 46.9 13.20% 46.7 12.40% 0.50% Xiaomi 34.3 9.70% 28.3 7.50% 21.20% OPPO 29.9 8.40% 30.6 8.10% -2.10% Diğerleri 119.9 33.80% 149.8 39.60% -19.90% Toplam 355.2 100.00% 377.8 100.00% -6.00%

UMUTLAR 2019 VE 5G’DE

Küresel akıllı telefon satışlarında art arda dört çeyrektir yaşanan düşüşler, pazarın geleceğine yönelik soru işaretlerini de beraberinde getirirken, pazardaki bu son çeyrekteki daralmayı büyük oranda Samsung’un satışlarındaki gerileme ve Çin pazarındaki küçülme etkiledi.

Analistler her ne kadar tahmin yürütmekte zorlansa da küresel akıllı telefon satışlarının 2019 yılı ve 5G teknolojisinin hayata geçmesiyle birlikte pazara sunulacak yeni telefonlarla gelecek yıl tekrar artmaya başlayacağını öngörürüyor.







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