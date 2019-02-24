AUZEF yani İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi telafi sınavı sonuçları öğrencilerin erişimine açıldı. İşte, AUZEF sınav sonuçları sorgulama sayfası haberimizde...

AUZEF SINAV SONUÇLARI AÇIKLANDI

İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi (AUZEF) sınav sonuçları, otomasyon sistemi üzerinden açıklandı.

AUZEF SINAV SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

AUZEF SINAV SONUÇ İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Sınav sonuçlarına itiraz, sınavın bitiş tarihinden itibaren üç gün içinde yapılır. Bu süre Fakülte Yönetim Kurulu kararı ile yeniden belirlenebilir.

İtirazlar, kimlik bilgileri açık olmak koşulu ile yazılı dilekçe veya dijital ortamda yapılır. Belirlenen süre dışında yapılan itirazlar dikkate alınmaz.

İtirazlar, Dekanlıkça incelenip sonuçlandırılır ve sonuçlar ilgili öğrenciye yazı ile veya elektronik ortamda bildirilir.

Sınav sonuçlarına itiraz maddi hata yönünden incelenir. Cevap kâğıdı öğrenciye verilmez.