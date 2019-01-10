Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre, gecede gilmin oyuncuları tarafından imzalanan afiş ile birlikte açık artırmaya çıkan pırlanta taşlı zümrüt yüzük, şarkıcı Ferman Toprak tarafından 23 bin TL'ye satın alındı. Müslüm Gürses’e ait gömlek ise yine açık artırmada Demet Akalın tarafından 10 bin TL'ye satın alındı. Açık artırmaların 33 bin TL'lik toplam geliri “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile “Engelsiz Sigorta” yararına kullanılacak.

Engelsiz Yaşam Vakfı “9.Yılın En İyileri Ödül Töreni” Volkan Severcan ile Deray Yurdakul’un sunuculuğunda Ayça Kuru’nun kırmızı halı röportajlarıyla “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile “Engelsiz Sigorta” yararına gerçekleştirildi. Vizyon Production ve Bonart Ajans tarafından gerçekleştirilen ödül töreni Kral TV tarafından banttan yayınlanacak. Sanat, politika, sinema, TV, sahne ve iş dünyasının “EN”leri vakfın yaptığı anketlerle belirlenerek sahiplerini buldu. Geceye katılanlar arasında AK Parti İzmir milletvekili ve Milli Savunma Komisyonu üyesi Cemal Bekle’de vardı.





ONUR ÖDÜLLERİ SAHİPLERİNİ BULDU

Engelsiz Yaşam Vakfi 2018 Yılının En Başarılı Sosyal Sorumluluk projeleri’nin yanı sıra sinema, spor ve tiyatro dünyasının dört önemli kişiye de “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri”de verildi. “Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülleri”ne bu yıl Selda Alkor, Süleyman Turan, Enis Fosforoğlu ve Erman Toroğlu layık görüldü. Tiyatro sanatçısı Enis Fosforoğlu aldığı ödülü Müjdat Gezen ve Metin Akpınar’a ithaf ederken, Erman Toroğlu ise sahibinin işkencesi sonucu yaşamını yitiren Bahtiyar papağan için tepkili konuştu ve “Papağan aslında insandı! Ona işkence yapan ise hayvandı” dedi.

Gecede ayrıca bu yıl Vakıf Özel Ödülleri’ne “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile Mardin'in Derik ilçesinde yaşayan ve hayvanlar için yaptığı sayısız protezlerle çevresinde 'hayat tamircisi' olarak tanınan Hasan Kızıl’a verildi. Hasan Kızıl’da ödülünü, ölümüne çok üzüldüğü Bahtiyar Papağan’a ithafen aldığını söyledi.

Gecenin yıldızı ise “Müslüm” filmi oldu. Beş ödül birden alarak ödülleri silip süpüren filme “Yılın En İyi Filmi” ödülü verildi. Ödülü filmini yapımcısı Mustafa Uslu alırken filmin yönetmenleri Can Ulkay ve Ketche “En İyi Yönetmen” ödüllerini aldılar. Filmin başrol oyuncuları Timuçun Esen “En İyi Erkek Sinema Oyuncusu” ödülünü, Zerrin Tekindor ise “En İyi Kadın Sinema Oyuncusu” ödülünü aldılar.

Engelsiz Yaşam Vakfı gecede iki açık artırma düzenledi. “Tüm Şehit Çocukları Yardımlaşma Derneği” ile “Engelsiz Sigorta” yararına gerçekleştirilen açık artırmalarda toplam 33 bin TL gelir elde edildi. İlk açık artırma Müslüm Gürses’in sağlığında sık sık giydiği ve çok sevdiği gömleği için yapıldı. Demet Akalın rahmetli Müslüm Gürses’in gömleğini açık artırmada 10 bin TL ödeyerek satıl aldı. Akalın “Müslüm filmini iki kez ağlayarak seyrettim. Bu gömleği de kimseye kaptırmam benim için çok önemli hatıra olacak” dedi ve sözünde durarak gömleğin sahibi oldu.

İkinci açık artırma ise özel tasarımlı pırlanta ve zümrüt taşlarla süslü altın yüzükle, Müslüm filminin oyuncuları tarafından imzalanmış özel afiş için yapıldı. Açık artırmada şarkıcı Ferman Toprak 23 bin TL ödeyerek imzalı afişin ve yüzüğün sahibi oldu. Her iki sanatçı da katıldıkları açık artırma ile şehit çocuklarına ve engellilere destek oldu.

TOLGA ÇEVİK'TEN KAHKAHA BOMBARDIMANI

Yılın En İyi Komedi Programı ödülü ise Tolga Çevik’in oldu. “Tolgshow” adlı beğeni toplayan programı ile ödüle layık görülen Tolga Çevik, ödülünü alırken espri bombardımanı yaptı. Ünlü sanatçı “Bu ödülü buradan çıkar çıkmaz bozdurmaya gidiyorum. Çocukların okul taksitleri geldi para lazım” dedi.

Demet Akalın, Zara, Ayta Sözeri, Elif Buse Doğan, Ferman Toprak şarkıları ile geceye renk katarken sevilen sanatçı Koray Avcı geceye otuz sekiz derece ateşle hasta yatağından kalkarak geldi ve sahneye çıkarak ödülünü aldı.





3 AYDA 28 KİLO

‘Yılın En İyi Albümü Ödülünü’ alan Koray Avcı, 3 serum yiyerek geceye katıldı. Soğuk algınlığı geçirdiğini belirten Avcı, “40 derece ateşle yataktan kalkıp buraya geldim. Böyle bir gecede katılmadan edemezdim” dedi. Saçlarından bir miktar kestiren Avcı, “Yıprandığı için kesmek istedim. İşimle alakalı bir durum olursa tamamen kesebilirim” dedi. Son bir yılda verdiği kilolarla dikkat çeken Avcı, 3 ayda verdiği 28 kilonun tamamen spor ve diyete bağlı olduğunu söyledi.

O POLEMİĞE USTA OYUNCULAR DA DAHİL OLDU

Film dağıtım şirketi Mars Grubu ve film yapımcıları arasındaki gerilime neden olan promosyon bilet tartışmasına sinemanın usta isimleri de dahil oldu. Bu konunun sinemaya zarar verdiğini ifade eden usta isimler uzlaşma yoluna gidilmesi gerektiğini belirtti.

Gecede ‘Yaşam Boyu Onur Ödülü’nü alan Süleyman Turan, “Araya Cem Yılmaz sokup harcamalar, tamamen saçma sapan şeyler. Bunun mutlaka eski sisteme dönüp, birilerinin çok mahcup olacağına inanıyorum. Sonuçta olan sinemaya ve izleyiciye oluyor. Umarım gerekli adımlar atılıp bir uzlaşma sağlanır.” diye konuştu.

Yaşam Boyu Onur Ödülü alan Selda Alkor ise “Çok değerli insanların birbirleri için söylemiş olduğu bazı satırlardan hiç hoşlanmıyorum. Son zamanlarda çok güzel işler yapan bazı yapımcı firmaların isimlerini görünce çok üzülüyorum. Sinemanın gereken desteği her şekilde görmesi lazım… Bir pasta buluyorlar bu pastanın hepsi benim diye yola çıkıyorlar. O pastanın dilimleri var ve o pastadan herkes faydalanacak.” sözlerine yer verdi.

Tolga Çevik, “Bu konuyla ilgili bir şey diyemem. Çünkü konuya dahil olanların en arka tabakasındayım. Yapımcı statüsünde değilim. Uzaktan takip ediyorum. Her iki taraf adına iyi bir şekilde sonuçlanmasını umuyorum.” Dedi.

‘Müslüm’ filmiyle gecede 5 ödül almaya hak kazanan filmin yapımcısı Mustafa Uslu, “Mısırla biletin konuşulduğu bu günlerde elimizden geldiğince film yapmaya devam edeceğiz. Kutusuyla birlikte 0.30 kuruşa maal olan mısırın 40 katı fiyata satılmasını konuşmuyoruz, bundan ne kadar pay alamadığımızı konuşuyoruz. Keşke 2 liraya satılsa vatandaşımız 2 liraya yese. Biletler 10 lira 7 lira olsa. Sinemanın tartışmaya maruz kalmasından son derece mutsuzum. Halka şikayet etmekle, sosyal medyadan tweet atmakla olmaz. Bu tarz olaylar karşılıklı konuşarak çözüm yoluna gidilmeli. Mısırla sanatı özdeşleştirmeyi doğru bulmuyorum. Asıl tartışılacak konu 0.30 kuruş olan bir ürünün 40 katına satılmasıdır.” Şeklinde konuştu





18 OCAK'TA VİZYONDA OLACAK

Mustafa Uslu, yaşanan tartışmalar sonrası Yılmaz Erdoğan’ın vizyon tarihini ertelediği Organize İşler 2:Sazan Sarmalı filminin 18 Ocak’ta sinemalarda olacağını söyledi. Uslu, Mars Grup ile Yılmaz Erdoğan arasında henüz bir anlaşma olmamakla birlikte Erdoğan’ın filmi 18 Ocak’ta vizyona sokma kararı aldığını açıkladı.

VAKIF ÖZEL ÖDÜLLERİ

-TÜM ŞEHİT ÇOCUKLARI YARDIMLAŞMA DERNEĞİ

-HAYAT TAMİRCİSİ / Hasan KIZIL

YAŞAM BOYU MESLEK VE ONUR ÖDÜLLERİ

Selda ALKOR-Süleyman TURAN-Enis FOSFOROĞLU-Erman TOROĞLU

YILIN EN İYİ SİNEMA FİLMİ-MÜSLÜM / Yapımcı Mustafa USLU

YILIN EN BAŞARILI YÖNETMENİ-Can ULKAY ve KETCHE

YILIN EN İYİ SİNEMA KADIN OYUNCUSU-Zerrin TEKİNDOR

YILIN EN İYİ SİNEMA ERKEK OYUNCUSU-Timuçin ESEN

YILIN EN İYİ ALBÜMÜ BAYAN SANATÇISI-Zara – DERİN AŞK

YILIN EN İYİ ALBÜMÜ ERKEK SANATÇISI-Koray AVCI – SENİN İÇİN DEĞER

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI-Gökhan SEZEN

YILIN EN İYİ TÜRK SANAT MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI-Ayta SÖZERİ

YILIN EN İYİ POLİSİYE DİZİSİ-ARKA SOKAKLAR / ERLER FİLM / KANAL D

YILIN EN İYİ KOMEDİ PROGRAMI-TOLGSHOW / TOLGA ÇEVİK

YILIN EN İYİ TV SOHBET PROGRAMI-MESUT YAR İLE LAF ÇOK / 360 TV

YILIN EN İYİ TİYATRO OYUNU-BİR BABA HAMLET / BABA SAHNE / Şevket ÇORUH

YILIN EN İYİ TİYATRO ERKEK OYUNCUSU-Şevket ÇORUH

YILIN EN İYİ TİYATRO KADIN OYUNCUSU-Zerrin TEKİNDOR / ARZU TRAMVAYI

YILIN EN İYİ BİLGİ YARIŞMASI-MİLYONLUK RESİM / FOX TV / PROVİZYON MEDYA

YILIN EN İYİ YARIŞMA SUNUCUSU-Selçuk YÖNTEM

YILIN EN BAŞARILI GRUBU-RUBATO

YILIN EN BAŞARILI MÜZİK PROGRAMI-NEFESTEN SESE-TRT MÜZİK Serkan Çağrı & Elif Buse Doğan

YILIN EN İYİ POP MÜZİK KADIN SANATÇISI-Demet AKALIN

YILIN EN İYİ POP MÜZİK ERKEK SANATÇISI-Mustafa SANDAL

YILIN EN İYİ TV DİZİSİ-SEN ANLAT KARADENIZ / Osman SINAV

YILIN EN İYİ DİZİ ERKEK OYUNCUSU-Ulaş Tuna ASTEPE / SEN ANLAT KARADENİZ

YILIN EN İYİ DİZİ KADIN OYUNCUSU-İrem HELVACIOĞLU / SEN ANLAT KARADENİZ

YILIN EN BAŞARILI MÜZİK KANALI-KRAL TV

YILIN EN İYİ HABER KANALI-CNN TURK

YILIN EN İYİ KADIN HABER SPİKERİ-Buket Aydın BAYKAL / KANAL D

YILIN EN İYİ ERKEK HABER SPİKERİ-Cem ÖĞRETİR / ATV

YILIN EN İYİ KADIN KUŞAĞI PROGRAMI-Esra EROL’da / ATV

YILIN EN İYİ POP FANTEZİ MÜZİĞİ KADIN SANATÇISI-Linet

YILIN EN İYİ POP FANTEZİ MÜZİĞİ ERKEK SANATÇISI-Ferman TOPRAK

YILIN EN BAŞARILI SPOR YORUMCUSU-Alp PEHLİVAN / TRT SPOR

YILIN EN İYİ ROMANTİK KOMEDİ DİZİSİ-ERKENCİ KUŞ / GOLD FİLM

YILIN EN ROMANTİK DİZİ ÇİFTİ-Demet ÖZDEMIR – Can YAMAN

YILIN EN BAŞARILI RADYOSU-KRAL POP RADYO

YILIN EN BAŞARILI TÜRK HALK MÜZIĞI ERKEK SANATÇISI-İzzet YILDIZHAN

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ