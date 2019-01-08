Uluslararası denetim ve danışmanlık kuruluşu Deloitte’un bu yıl 18.’sini hazırladığı global “Teknoloji Medya ve Telekomünikasyon Öngörüleri Raporu” açıklandı.

Gelecek 1 ila 5 yıl boyunca dünya genelindeki teknoloji, medya ve telekomünikasyon sektörlerini yönlendirecek önemli trendler hakkında öngörüleri içeren Deloitte Global'in yıllık ‘TMT Öngörüleri Raporu’na göre, 2019 yılında bağlantılı cihaz alanında yılın en hızlı gelişen teknolojisi olarak öne çıkacak olan akıllı hoparlörleri kullananların sayısının 250 milyonu geçmesi öngörülüyor.

Apple, Google ile Amazon'un öne çıktığı ve ortalama 43 dolarlık birim satış fiyatıyla 164 milyon adet satılan akıllı hoparlörlerin toplam pazar gelirinin, 2018 yılına kıyasla yüzde 63’lük artışla 4.3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

Rapora göre ses algılama teknolojisi gelişimine devam ederken; sektörün tam büyüme potansiyeline ulaşabilmesi için bazı engelleri de aşması gerekecek. Bu doğrultuda kapsayıcılık ve küresel anlamda kabul görmek için daha geniş bir dil desteğine ihtiyaç duyulacak.

YAPAY ZEKANIN ÖNLENEMEZ YÜKSELİŞİ

Deloitte’a göre; bulut tabanlı yapay zekâ yazılımları ve hizmetlerinin kullanımı hızlanacak. Yapay zekâ kullanan firmaların yüzde 70’i bulut tabanlı kurumsal yazılımlarıyla yapay zekâ olanaklarına sahip olurken; yüzde 65’i de bulut destekli geliştirme hizmetleri sayesinde yapay zekâ uygulamaları yapılabilecek.

Diğer yandan 2020 yılı itibarıyla, yapay zekâ ile hazırlanan kurumsal yazılımların ve bulut tabanlı yapay zeka geliştirme hizmetlerinin payı sırasıyla yüzde 87 ve yüzde 83 seviyelerine yükselecek.

SAHNE 5G’NİN...

Beşinci nesil (5G) kablosuz ağların kademeli olarak gelmesi, kullanıcılar ve işletmeler için daha hızlı bağlantılar sağlaması ve telekomünikasyon şirketleri için yeni gelir fırsatları yaratması bekleniyor. Raporda, halihazırda 72 operatörün test aşamasında olduğu belirtilirken; 2019 yılında 25 operatörün 5G hizmeti sunmaya başlayacağının ve 2020 yılında da bu sayının 2 katına ulaşacağının altı çiziliyor.

Ayrıca, 2019 yılında toplamda 1 milyonun üzerinde 5G’li telefon satılması ve bu sayının 2020 yılında 15-20 milyona kadar yükselmesi beklenirken; 1 milyondan fazla sayıda modem satışı da öngörülüyor. Deloite Global 2019 TMT Raporu’nda yer alan diğer başlıklar ise şöyle:

3 Boyutlu yazıcı atılım yapıyor: Kurumsal 3 boyutlu yazıcıların, malzemelerin ve büyük kamu firmaları tarafından sunulan hizmetlerin satışının 2019 yılında 2.7 milyar doları geçmesi ve 2020 yılına kadar yıllık yüzde 12.5’lik büyüme payıyla 3 milyar dolara ulaşması bekleniyor.

eSpor gelişimini sürdürüyor: Kuzey Amerika e-spor pazarının; reklam, yayın lisansı ve franchise satışlarıyla yüzde 35 oranında büyüyeceği öngörülüyor. Küresel eSpor pazarı ise yaklaşık yüzde 32’lik büyümeyle 1 milyar dolarlık büyüklüğe ulaştı.

Radyoya ilgi sürecek: Deloitte, gelişmekte olan ülkelerde farklılıklar görülse de, gelişmiş ülkelerde yetişkin nüfusun yüzde 85’inin (2018 yılındaki oranla aynı) radyo dinlemeye devam edeceğini öngörüyor.

Kuantum bilgisayar fırsatı: Kuantum bilgisayarların önümüzdeki on yıl içinde yeni teknolojilerdeki en büyük gelir fırsatlarından birini oluşturacağı öngörülürken; klasik bilgisayarların yerini alma olasılığı ise düşük görülüyor. Bununla birlikte, gelecekteki kuantum bilgisayar pazarının, süper bilgisayar piyasasıyla karşılaştırılabilir olması bekleniyor (2030'larda yılda yaklaşık 50 milyar dolar).

‘GÜNDELİK HAYATIMIZA YERLEŞECEK’

Bu yılki araştırmanın 2019’un, hızla gelişen kablosuz iletişim endüstrisi ve yapay zekâ teknolojileri sayesinde önemli fırsatların ve yeni yatırımların gündeme geleceği bir yıl olacağına işaret etiğine değinen Deloitte Türkiye Teknoloji, Medya ve Telekomünikasyon (TMT) Endüstrisi Lideri Metin Aslantaş, “Yapay zekâ giderek günlük yaşamımızın daha fazla alanında kendine yer açarken; ses algılama teknolojilerinin hızlı gelişimi ve çeşitlenen dil desteği ile akıllı hoparlörler de önemli bir pazar haline gelecek gibi görünüyor. 5G ise daha hızlı bağlantı sağlayan yeni bir gelir alanı olarak, 2019 ve 2020’de telekom operatörlerinin öncelikli gündemlerinden biri olmayı sürdürecek” dedi.

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