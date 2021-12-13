Sandhu yarışmayı kazandıktan sonra yaptığı açıklamada "Kendinizin tek ve biricik olduğunu bilmek sizi güzelleştirir. Kendinizi başkalarıyla kıyaslamayı bırakın ve dünyada olup biten daha önemli şeyleri konuşalım. Bence anlamak zorunda olduğunuz şey bu. Kendi hayatınızın lideri sizsiniz" dedi.