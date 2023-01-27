Pandemi ile birlikte, global çapta internet alışverişlerinin oranı çok ciddi oranda arttı. Her ne kadar hastalık etkisinin azalmasıyla mağazalara dönüş yaşansa da e-ticaret'teki artışın büyük kısmı sabit kaldı. Ancak hacim büyüdükçe şikayetler de elbette beraberinde geliyor. Türkiye'de 2022'de hangi sektörlerde en yüksek şikayet oranı olduğu açıklandı. Şikayetvar tarafından açıklanan 2022 verilerine göre, En çok şikayet e-ticaret, finans, iletişim ve kargo sektörlerine geldi. Verilere göre, 469 bin 961 şikayet sayısıyla geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022’de de en çok şikayet e-ticaret sektörüne geldi. 360 bin 439 şikayet sayısıyla finans en çok şikayet edilen ikinci sektör olarak öne çıkarken, finans sektörünü sırasıyla iletişim (267 bin 30), kargo-nakliyat (245 bin 308) ve internet platformları (226 bin 958) takip etti. 2021’in en çok şikayet edilen sektörleri sırasıyla e-ticaret, finans ve internet olmuştu.

BÜYÜK GÜVEN KAYBI OLUŞTU e-ticarette kampanya dönemlerinde yaşanan sıkıntılar, finans sektöründe harcama itirazlarının çok fazla olması, iletişim sektöründe habersiz çekilen ücretler bu yıl en fazla tüketicilerin mağdur olduğu konular arasında yer aldı. Şikayetvar verilerine göre genel olarak 2022’de tüm sektörler düşünüldüğünde tüketicinin en çok dile getirdiği konuysa ciddi bir güven kaybının olmasıydı. TAKLİT SİTELERLE DOLANDIRICILIK 2022 yılında e-ticaret sektöründe büyük firmaların sitelerinin taklit edilmesi insanların mağduriyetine ve büyük güven kayıplarına sebep oldu. İndirimli ürünlerin gönderilmemesi, düşük fiyatlı siparişlerin iptal edilip aynı ürünlerin yüksek fiyattan satışa konulması ve tedarikte olmayan ürünlerin satışa konulması gibi nedenlerden dolayı tüketiciler nezdinde 2022 yılı e-ticaret özelinde gerçekleştirilen kampanya dönemlerinin eskisi kadar fayda sağlamadığı bir yıl olarak değerlendirildi. Vaat edilen ürünlerin gönderilmemesi, büyük firmaların bile gönderdikleri ürünlerde kalite sıkıntısının olması tüketicilerin firma ismine duyduğu güveni zedelediği gözlemlendi. VİZE SORUNUNDA %419'LUK YÜKSELİŞ Açıklanan 2022 verilerinde, yıl içinde şikayet artış oranıyla dikkat çeken kategorilerin başında yüzde 419’luk bir yükselişle vize aracılık ve danışmanlık firmaları geldi. Yüzde 347’lik şikayet artış oranına sahip bahis siteleri ikinci sırada yer alırken onu vakıf ve dernekler kategorisi izledi (yüzde 274). Verilere göre cinsel sağlık ürünleri ve ulaşım uygulamaları 2022’de en çok şikayet artışına sahip diğer sektörler oldu. MÜŞTERİSİNİ EN ÇOK ANNE-BEBEK SEKTÖRÜ MEMNUN ETTİ 2022’de müşterisini en çok memnun eden sektör geçtiğimiz yıllarda olduğu gibi yüzde 54'lük memnuniyet oranı ile anne-bebek-çocuk sektörü oldu. Endüstriyel makineler sektörü yüzde 52 memnuniyet oranıyla ikinci sırada yer alırken emlak ve inşaat sektörüyle internet platformları müşterisini en çok dinleyen diğer sektörler oldu.

EN ÇOK ŞİKAYET EDİLEN ŞEHİR DEĞİŞMEDİ Nüfus ortalamasına göre 2022’de bin kişi başına düşen şikayet sayısı baz alındığında 63.4 şikayet yoğunluğuyla en çok şikayet eden şehir İstanbul oldu. İstanbul’u; Antalya, Ankara ve İzmir takip etti. Şikayetvar verilerine göre geçmiş yıllarda olduğu gibi 2022’de Muş en az şikayet oluşturan il olarak kaydedildi. En az şikayetçi olan diğer iller Hakkari, Adıyaman ve Kars olarak sıralandı. İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE HABERSİZ ABONELİK 2022 yılında iletişim sektöründe en çok yaşanan sıkıntılar ise sırasıyla, operatörlerin habersiz şekilde içerik servislerine abonelikler yaparak haksız ücret talep etmesi, yükselen enflasyonla beraber paket fiyatlarındaki fahiş artışlar, vaat edilen hizmetin sunulmaması oldu.