2024 Avrupa Film Akademisi'ne seçilen üyeler açıklandı
1989'da kurulan ve dünyanın en prestijli sinema organizasyonları arasında gösterilen Avrupa Film Akademisi'nin Türkiye'den seçilen yeni üyeler belli oldu. Türkiye'den 20 profesyonel isim üye olarak seçildi
Avrupalı yönetmenlerin bir girişimi olan Avrupa Film Akademisi'nin yeni üyeleri bugün açıklandı. Bu sene, 25 ülkeden 709 kişi yeni üye olarak seçildi.
Türkiye'den; aralarından 6 yönetmenin, 6 yapımcının, 2 yapım tasarımcısının, 2 oyuncunun, 2 editör- kurgucunun ve 1 görüntü yönetmeninin ve 1 saç - makyaj sanatçısının olduğu 20 kişi listede yer aldı.
Türkiyeden kabul edilen isimler şöyle: Selahattin Paşalı, Saddet Işıl Aksoy, Ceylan Özgün Özçelik, Arda Çiltepe, Selcen Ergun, Selda Taşkın, Mahmut Fazıl Coşkun, Azra Deniz Okyay, Armağan Lale, Ersan Çongar, Deniz Tortum, Billur Turan, Meryem Yavuz, Murat Polat, Dilek Aydın, Osman Bayraktaroğlu, Anna Maria Aslanoğlu, Sezgi Üstün San, Bulut Reyhanoğlu ve Sıla Karakaya.
Yeni üyelerin Avrupa Film Ödülleri için oy kullanabileceği akademinin başkanlığını Oscar ödüllü Fransız oyuncu Juliette Binoche yapacak.
Cate Blanchett ile Ben Kingsley'in de onur üyelerinden olduğu, akademine 4 binin üzerinde sektör üyesi bulunuyor.
Ünlü oyuncu Saddet Işıl Aksoy, açıklanan listede adını görünce sosyal medya hesabından heyecanının dile getirdi. Aksoy; "Mesleğime başladığımda, henüz bir üniversite öğrencisiyken yürümeyi hayal ettiğim bir yol vardı, sadece bir hayaldi, sadece kalbimde bir tatlı histi. O tatlı his kimi zaman yorgun adımlar oldu, kimi zaman heyecan, mutluluk, kimi zaman dibe vurmalar, kaybedişler, kimi zaman tekrar ayağa kalkışlar, kimi zaman midede kanat çırpan kelebekler, kimi zaman yoldan sapmalar, sonra bambaşka yollar keşfetmeler, oldu da oldu. Bugün aldığım bu haberle üniversitede tüm masumiyetiyle sadece kendi için hayal kuran o kızı kucaklıyorum ve onunla gurur duyuyorum, o halimle gurur duyuyorum en çok. Bu yolu yürümeye cesaret eden o kızı seviyorum, o cesareti seviyorum. Hayranı olduğum çağımızın en yetenekli sinemacılarıyla aynı çatı altında olmaya beni layık gördükleri için Avrupa Film Akademisi’ne çok teşekkür ederim" dedi.
Fotoğraflar: Instagram, Sutterstock, DepoPhoto